Por Lelia Castro.

La posibilidad de volar en globo aerostático sobre el deslumbrante campo de tulipanes y los alrededores se convirtió en una realidad que ha cautivado a turistas y lugareños por igual.

La asociación entre "Patagonia Bush Pilots" y los experimentados pilotos de globo, Carlos y Lety, ha permitido que esta experiencia se eleve a nuevas alturas. Con un entorno natural incomparable que incluye campos de tulipanes, ríos y lagos, un viaje en globo proporciona una perspectiva única y memorable. Queque Parodi, quien lidera esta iniciativa, señala "uno está flotando arriba de las flores, y está muy bueno".

“Este año dijimos vamos a redoblar la apuesta, la verdad que la respuesta de la gente es muy buena, no es un producto barato, mucha gente nos llama y nos consulta diciendo que su sueño es volar en globo, y tenemos un entorno que es único”.

El éxito y la respuesta entusiasta del público llevaron a la decisión de mantener un globo en Trevelin durante todo el año. Esto significa que, además de los vuelos sobre los tulipanes, los visitantes tendrán la oportunidad de volar en globo siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan en los alrededores de Trevelin.

El vuelo en globo es una experiencia que puede disfrutar cualquier persona, desde los habitantes locales hasta los turistas que visitan la zona. De hecho, mucha gente de todo el mundo viene en esta época a la zona para disfrutar del maravilloso e imponente campo de tulipanes, el cuál se puede apreciar desde las alturas en el globo aerostático, una experiencia única en toda la Patagonia.

Aunque pueda parecer un producto costoso, Queque Parodi explica que hay una logística compleja detrás del globo que justifica su precio. Desde el despegue hasta el aterrizaje, se requiere un equipo especializado y una infraestructura adecuada, lo que hace que el globo sea una experiencia segura pero que implica costos significativos.

“El globo tiene la particularidad que uno sabe de dónde despega, pero no dónde aterriza, entonces hay todo lo que se llama ‘rescate’, que es un grupo de gente que va en una camioneta con rampas, malacates, toda una cuestión de infraestructura, para que si el globo aterriza en un lugar de difícil acceso, se pueda acceder, sacar a los pasajeros y sacar el globo en sí”.

En cuanto a la meteorología, Queque destaca que no todos los vuelos tienen el mismo escenario, ya que el cielo puede tener diferentes tonalidades, lo que agrega un toque de imprevisibilidad a cada viaje en globo. A menudo, volar entre las nubes agrega un elemento adicional de belleza al paisaje.

El globo actualmente disponible permite que el piloto y dos pasajeros disfruten de esta aventura, y se elija un tamaño específico para adaptarse a las condiciones locales. El entorno montañoso y la variabilidad del viento en Trevelin hacen que un globo más pequeño sea más manejable y seguro para los pasajeros.

Finalmente, Celeste Piterly, una visitante que experimentó el vuelo en globo, comparte su emoción y satisfacción: "No tuve vértigo, nada en absoluto. Vine acompañada con mi hijo más chico, una doble experiencia linda. Nada que ver con el avión, es una paz que no se puede describir. Estoy emocionada, me encanta, estoy muy feliz de haberlo hecho, vale la pena. Vale la pena lo que cuesta, no se desperdicia ni un centavo. Y los chicos son una gente maravillosa, tanto Carlos como. Lety son maravillosos."

En resumen, volar en globo sobre el campo de tulipanes, Trevelin y los alrededores es una experiencia única e inolvidable que combina paisajes majestuosos con la tranquilidad de flotar en el aire. Si alguna vez soñaste con volar en globo, esta es tu oportunidad de hacerlo en un entorno verdaderamente excepcional.

Un agradecimiento especial a Queque que brindó su tiempo para contarnos un poco de qué se trata este paseo, y aprovechar para decir que pueden seguir toda esta movida desde su cuenta de Instagram @patagoniabushpilots o en su página Web www.patagoniabushpilots.com. También agradecer a Juan Carlos Ledesma, del Campo de Tulipanes, que nos abrió las puertas y siempre nos recibe con tanta calidez.

Además, invita a quienes quieran y puedan vivir la experiencia o a quienes deseen acercarse a la ruta, a la altura del campo de tulipanes a ver el globo inflado entre las 6 y las 7 de la mañana, afirma que es algo que vale la pena, “para los que no conocen, hay una lomita en la ruta y desde ahí van a ver este paisaje con el globo, que es algo que merece la pena ser visto”, asegura.