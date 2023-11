Martín Majul es oriundo de Córdoba y es amante de la Patagonia, en especial de nuestra región cordillerana, la cual frecuenta desde los 16 años.

Es apasionado por la pesca con mosca, deporte que lo ha llevado a formarse como guía y a asentarse en la zona entre los meses de cada temporada (noviembre - abril) durante muchos años.

"Me vine a Esquel porque se me había abierto el juego para guiar, y vivir en le sur que era como mi casa. Ya estoy afincado, en 2016 hice mudanza absoluta y total", contó.

Luego de haber vivido en Trevelin, en 2020 decide radicarse en Esquel. En plena pandemia, comenzó a pensar la idea de emprender dentro del rubro gastronómico.

Junto a su pareja de ese momento, decidieron darle forma al proyecto que luego se transformaría en lo que hoy conocemos como Amado - Café de Especialidad.

"Me gusta la parte gastronómica. Somos anfitriones permanentes, me gusta comer. Vengo de una familia de origen libanés, mi abuelo vino de Líbano y la comida, la reunión es muy sagrada; disfrutamos eso y el café, que era una de las tantas cosas que siempre era común en mi familia, sobre todo en mis tías", expresó.

Motivado con la idea, y luego de contárselo a su familia de Córdoba, comenzó a incursionar en el mundo del café de especialidad, gracias a la ayuda y recomendación de una de sus primas que estaba vinculada a ese mundo cafetero.

"Empecé a investigar. En agosto de 2021 este local estaba desierto, la locación era divina. Es una calle muy particular, que está de paso y no tiene nada. La calle es tranquila, la vereda ancha, ideal entonces lo alquilé para reservarlo y abrirlo el año siguiente. Había vendido mi camioneta para reinvertir acá. Cuando tenía tiempos libres armábamos esto", destacó.

Ese proyecto poco a poco comenzó a concretarse y su nombre tiene que ver con las raíces libanesas de Martín ya que hace referencia al nombre de su abuela materna, Elena Amado.

Luego de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, Amado - Café de Especialidad tuvo su inauguración en julio de 2022, en consonancia con el comienzo de las vacaciones de invierno para los niños/as y adolescentes.

Martín recordó ese momento con mucha alegría ya que fue "un boom" y durante esos primeros días el local permanecía repleto de vecinos y turistas que estaban interesados en conocer "lo nuevo" en Esquel y degustar un café de la mejor calidad acompañado con algo rico.

"Estábamos colapsados. Estuvo bueno, fue un buen bautismo de fuego", destacó.

La formación, la clave para dar a conocer el mundo del café

Con Amado ya puesto en marcha, Martín empezó a dedicarle más tiempo a la formación sobre el café de especialidad.

Tal es así que en diciembre de 2022 realizó dos cursos en Buenos Aires a cargo de la Specialty Coffee Association (SCA), institución que regula los estándares de calidad en el servicio y producto en América y Europa.

Según contó, en la actualidad se encuentra realizando otro curso online sobre otra parte de la cafetería, que tiene que ver con los tipos de filtrados que se pueden realizar fuera de la máquina de expreso.

"A fin de año me voy a hacer dos cursos más. Son 15 que tenés que hacer como para decir que tenés un diplomado. Cada uno de los certificados te habilita internacionalmente a trabajar por los estándares que manejan y la preparación", indicó.

¿Qué es el Café de Especialidad?

Según detalló, un café para ser denominado "de especialidad" tiene que recibir una puntuación de más de 80 puntos, en una escala que va del 0 al 100. "Hay veedores que se toman el trabajo de peritar de cierta forma los granos de café y determinar el puntaje, que va a depender de sus notas de sabor que va a dar", indicó.

Existen alrededor de 700 varietales clasificados a nivel mundial. Según explicó Martín, es tan amplio y diverso el mundo del café de especialidad que pueden existir diferencias aún en las variedades que comparten similitudes. Por mencionar un ejemplo, se pueden establecer diferencias entre un Borboun, una de las variedades más antiguas, de Brasil y uno que proviene de Colombia.

Estas diferencias derivan de condiciones climáticas, de suelo y de cultivo. "Hay muchos microclimas chiquitos en distintas regiones que hacen que el café tenga ciertas características impresas en las plantas, eso se transmite a la fruta y eso a nosotros después a través del grano", explicó.

En Amado podemos encontrar café importado de distintas fincas y varietales de Brasil, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, entre otros.

"Tenemos muchísimo cuidado cuando calibramos el café, nosotros lo probamos. Yo hago mucho hincapié en el cuidado de la preparación porque no tiene sentido. Puedo tener el mejor café del mundo, pero si no lo sé hacer, no tiene sentido", destacó.