El secretario de Turismo de Trevelin y precandidato a intendente de Esquel por el Partido Justicialista, Juan Manuel Peralta, se refirió a los trabajos internos dentro del partido para llegar a un consenso.

De todas maneras, dejó en claro que no declinará su precandidatura si tiene que ir a una interna con Santiago Igón y Patricia Berra.

"Seguimos trabajando en un proyecto que reúna al peronismo hasta el último momento que es el 25 de mayo. Vamos a estar trabajando en búsqueda de la unidad, de un peronismo unido que se encuentre en la forma de pensar. Nos encontramos trabajando con mucho diálogo en los últimos días, incluso con la presencia de Juan Pablo Luque, a quien apoyamos con mucho entusiasmo y muchas ganas", manifestó Peralta.

!Es muy interesante destacar que el peronismo está unido. Hablando mucho, con muchas reuniones y buscando este consenso. Si debiéramos llegar a internas, no vamos a trabajar de manera dividida, vamos a seguir unidos. Si tenemos que usar esta herramienta democrática, la usaremos y el 5 de junio estaremos todos juntos trabajando pensando en el 30 de julio!, agregó.

Además, Peralta resaltó su equipo trabajo: "Siempre nos mantuvimos muy firmes. Creemos que somos la renovación y la carta ganadora del peronismo en las elecciones del 30 de julio. Tenemos en el equipo de trabajo muchas personas con convicciones, profesionalismo, juventud, referentes barriales que están en la propuesta, sindicatos como el SOEME. Estamos haciendo política de manera distinta y es una carta diferencia. También destaco mi perfil en cuanto a la renovación, imagen fresca y la capacidad de gestión en la municipalidad de Trevelin y eso lo podemos multiplicar en Esquel", manifestó.

"Estamos trabajando muchísimo con un equipo técnico que me saco el sobrero. Cada una de las acciones y propuestas va a ir en línea con el desarrollo sustentable. Nosotros no vamos a hacer promesas, si vamos a demostrar capacidad de gestión, compromiso y en mi caso una persona que Esquel vio nacer y crecer. Ser candidato de mi partido por la ciudad que amo es algo hermoso. No vamos a declinar la candidatura, pero sí estamos en esta visión de unidad", remarcó Peralta.

En cuanto al diálogo con Igón y Saunders, el precandidato contó: "Tanto con Santiago como con Valeria, el consenso está. Hay que romper esto de que una interna es dividir al peronismo. Creo que las internas nos van a fortalecer y estamos en condiciones de unas internas sanas y de construcción. Estamos generando una esperanza al peronismo y una carta ganadora. Estamos encantadísimo al 30 de julio, cuando nos presentemos y vamos a darle al esquelense la posibilidad de una propuesta distinta. No tengo dudas de que seremos ganadores y vamos a volver al municipio".

Por último, se refirió al apoyo por parte de los ciudadanos. "Recibo mensajes, apoyos de muchas personas extrapartidarias que ven algo distintos y muchas esperanzas de acuerdo a lo que podemos lograr. No prometer nada y trabajar de cara al vecino. Le podemos dar futuro a muchos esquelenses, muchos jóvenes que se van a trabajar y no vuelven, personas desempleadas. También hay necesidades de tierra y no hay planificación cuando tenemos 116.000 hectáreas en el ejido. Hay un trabajado lindo y sabemos hacia donde ir, con visión y queremos a nuestra ciudad", concluyó.

