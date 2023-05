Este domingo 28 de mayo, el Club Coronel Fontana de Trevelin abre sus puertas para acoger un evento que promete ser inolvidable para los amantes del ajedrez de toda la región. Desde las 10:30 a.m. iniciará el Segundo Torneo Infantil del año, reuniendo a jóvenes promesas del deporte ciencia provenientes de Cholila, Epuyen, Lago Puelo, Chile y la zona local.

El torneo, una magnífica oportunidad para que los niños muestren su talento, dará paso a un almuerzo a la parrilla a las 12:30 p.m., donde compartirán mesa con jóvenes y adultos principiantes, creando un ambiente de camaradería y aprendizaje entre todas las edades.



Alrededor de las 13:30 p.m., el escenario será tomado por el torneo de Jóvenes y Adultos Principiantes, y al mismo tiempo se llevarán a cabo emocionantes partidas de Match desafíos al mejor de tres. Destacan los encuentros Sierra Vs Gerez; Avila Vs Flores; Rossi Vs Lloyd; Quintana Vs Oviedo, entre otros, con el esperado enfrentamiento entre los experimentados jugadores Bjerring y Manzur.



Queremos destacar la invaluable colaboración del Círculo de Ajedrez de Esquel, que proveerá relojes y tableros reglamentarios para el torneo.

Pero la emoción no terminará con el torneo. Al finalizar, se realizará un blitz "3 minutos a finish" entre los presentes, con premios sorpresa, trofeos y medallas para los ganadores.



La organización del torneo desea expresar su agradecimiento a los padres de los participantes, al Club Fontana, al Lic. Vallejos Chávez, Distribuidora Sergio Bubas S.R.L. y a Juan por su aporte en la realización de los flyers y la difusión del evento en los medios de comunicación.

El cierre del día estará a cargo de una jornada de simultáneas contras "Hulk", que promete ser una experiencia única para todos los asistentes.

No te pierdas este sábado de ajedrez en Trevelin.