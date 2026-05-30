Horror por mano propia: sacaron a tres presos de una cárcel y los quemaron vivos

Una aterradora escena de justicia por mano propia ocurrió en la comunidad de Pocoata, al norte del departamento de Potosí, Bolivia. Tres jóvenes, supuestamente implicados en el robo de un vehículo, enfrentaron el colérico ímpetu de una turba comunitaria y fueron quemados vivos. Los hechos que remecen a la región ocurrieron entre la noche del jueves y la madrugada del siguiente día, y han suscitado preguntas profundas sobre el equilibrio entre justicia y violencia. Este trágico episodio ha dejado al descubierto la debilidad del control policial en situaciones de alta tensión comunitaria.

El dramático suceso comenzó cuando los tres individuos, de edades comprendidas entre 21 y 29 años, fueron detenidos por la policía local bajo sospechas de haber robado un vehículo. Sin embargo, la situación dio un giro oscuro cuando un centenar de enfurecidos pobladores irrumpieron en la instalación policial, dispuestos a ejecutar su forma de justicia. Los sospechosos fueron sacados violentamente de sus celdas, en un acto que dejó al descubierto las insuficiencias de una fuerza policial superada en número y capacidades.

Coronel Luis Alejandro Meneses, al frente del cuerpo policial regional, narró con pesar el suceso: "Ingresaron por puertas y muros, y llevaron a los jóvenes hacia la plaza principal. Allí fueron sometidos a un oprobioso juicio popular, esposados a un mástil mientras la multitud expresaba su ira desencadenada por años de resentimiento acumulado contra el delito".

El clímax violento de este lamentable incidente se alcanzó cuando la turba demandó justicia extrema, obligando a los jóvenes a marchar hacia el cementerio municipal, donde fueron despojados de sus vidas en una espantosa conflagración. En tanto, las fuerzas de policía, escasas y sobrepasadas, se vieron impotentes para contrarrestar a centenares de furiosos ciudadanos clamando por justicia sin mediación de tribunales.

Actualmente en investigación, el evento no ha dejado sólo una estela de horror, sino también un debate renovado sobre el fenómeno del linchamiento en Bolivia.