10° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 28 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Red43EsquelMicelio
28 de Mayo de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Micelio presenta una experiencia musical única con grabación en vivo en el Melipal

La banda local ofrecerá un concierto este sábado con una puesta en escena que fusiona soul, funk, rock y música urbana junto a múltiples artistas invitados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El concepto de la banda, según explicó Ari Wenger, líder del proyecto, nace de la idea del micelio —la red subterránea que conecta a los hongos—, funcionando como una metáfora de su propuesta: conectar artistas emergentes y consagrados. "Poder reunirnos y también visibilizar artistas nuevos y gente que ya tiene trayectoria, así que va a estar muy bueno", afirmó Wenger.

 

La banda, un trío compuesto por Kevin Muñoz (batería), Leonardo Cárcamo (bajo) y Ari Wenger (guitarra y composiciones), basa su estilo en el soul, funk y rock, fusionando también elementos de música urbana. En esta ocasión, el show contará con una línea de vientos integrada por Gabriel Costa (saxo tenor), Julián Cuipil (saxo alto) y Fran Brand (trompeta). Además, se sumarán artistas como Liber, el rapero "Angry" (Manuel Pérez), Kai Ingram en percusión africana y los músicos internacionales Patricio y Rodrigo Michea, integrantes de la banda "Incógnitos".

 

Este concierto será grabado en su totalidad con múltiples cámaras bajo la dirección de Moisés Bovar, con el objetivo de lanzar un álbum en vivo que se publicará en dos partes de siete canciones cada una. "No hay nada librado al azar, así que está muy bien organizado y producido", señaló Wenger, destacando además que el entorno de la cúpula del Melipal incluirá proyecciones especiales para enriquecer la puesta en escena.

 

Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos y pueden adquirirse el mismo día del evento o contactando directamente a la banda a través de su cuenta de Instagram (@micelio) o al número telefónico 2945-35107.


M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Jaime Daniel Cabrera
2
 Encontrar algo y devolverlo: un valor que sigue vivo en Esquel
3
 Los resultados de la autopsia arrojaron nuevos datos sobre el caso Ana Lía Corte
4
 El Regimiento de Esquel mantiene abierta la inscripción para el Servicio Militar Voluntario
5
 Se definió el calendario de las vacaciones de invierno en el país: cuando serán en Chubut
1
 Avanzan las obras de infraestructura y servicios en Valle Chico
2
 Chubut impulsa la actividad petrolera con una inversión de 680 millones de dólares bajo el RIGI
3
 Esteban Sarteschi viajará a Corrientes para concentrar con el Seleccionado Argentino de Básquet
4
 Esquel relanza el programa "Turismo y Escuelas" para estudiantes de cuarto año
5
 Chubut avanza en la reglamentación del cannabis medicinal y cáñamo industrial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -