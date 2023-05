El referente de Vecinos en Emergencia, Tomás Pintos, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante presentó un Proyecto de Ordenanza a través de la Banca del Vecino. Dicho proyecto busca lograr una tarifa popular y que se discutan los ítems que incluye la facturación de la Cooperativa 16 de Octubre.

"Hay un gran número de vecinos que están en una situación dificilísima para afrontar los gastos de la Cooperativa y a eso sumémosle el gas.Nosotros creemos que hay 2000 personas en Esquel con una situación de emergencia de servicio públicos", destacó.

En este marco, el referente indicó que uno de los artículos del proyecto de ordenanza refiere al origen de los fondos que el municipio tendrá que evaluar para la creación de una tarifa popular.

Asimismo, sostuvo que el documento incluye un artículo para evaluar los ítems que conforman una factura de la Cooperativa 16 de Octubre.

"Hace muchos años que se pelea porque la factura no incluya los montos que no son de consumo en los de morosidad. Hay toda una discusión acerca de que los vecinos tengamos que aportar para el hospital, para los bomberos y a la vez las tasas como recolección de residuos, cementerio y sepelio. Todo eso acumula casi $4.000 tomando como base una factura de $16.500", explicó.

"Si la Coop.16 no quiere una doble facturación, y si no se pueden sacar estos puntos en la factura, solicitamos que se modifique la forma de agrupar las cosas que se cobran y que quede expresado cuáles no son obligación pagar", agregó.

"Pedimos la tarifa popular y que se modifique la forma de facturación de la Cooperativa, permitiendo que los vecinos paguen lo que consumen y no que acumulen deuda", concluyó en su exposición en la Banca del Vecino.