Esquel: Lanzan el concurso "El arte nace en los barrios" para jóvenes de 12 a 25 años

Una nueva iniciativa de carácter cultural y comunitario se puso en marcha en la ciudad de Esquel, orientada a promover la expresión artística y la integración social de los sectores jóvenes de la localidad. Bajo la denominación "El arte nace en los barrios", la propuesta busca estructurar un canal de participación donde los inscriptos no solo exhiban sus condiciones particulares, sino que también accedan a instancias de formación técnica continua.

El proyecto surge a partir de una labor coordinada entre distintas dependencias y actores del quehacer cultural civil. La Subsecretaría de Cultura de Esquel y Kabir Producciones se unen para llevar adelante este concurso barrial con el objetivo de generar un puente entre jóvenes, instituciones y espacios culturales. A través de este esquema, REE propone construir una red artística y social, fomentando la participación, fortaleciendo vínculos comunitarios, impulsando la creatividad y brindando nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento.

Destinatarios y etapas del certamen

La convocatoria está dirigida a un segmento específico de la población local, abriendo el espacio para jóvenes de 12 a 25 años que residan en las diferentes comunidades de la ciudad. El certamen se dividirá en etapas diferenciadas para garantizar el acompañamiento y la evaluación de cada una de las propuestas presentadas.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por los organizadores, la estructura del concurso se organizará bajo el siguiente esquema temporal:

Primera instancia | Audiciones: Sábado 13 y domingo 14 de junio.

Segunda instancia | Gran Final: Domingo 2 de agosto.

Durante el desarrollo de la primera etapa, los aspirantes se presentarán ante un comité técnico encargado de evaluar los desempeños en las distintas áreas expresivas. Las audiciones contarán con profesionales de cada disciplina que brindarán devoluciones y aportes a quienes participen, transformando la instancia de evaluación en un espacio de aprendizaje y corrección técnica.

Formación garantizada e incentivos

Una de las premisas fundamentales que resaltaron desde la organización es el carácter inclusivo de la propuesta, la cual está pensada bajo el lema de "¡Donde todos ganan!". Con el propósito de evitar que el concurso sea meramente eliminatorio, se dispuso que todos los participantes recibirán una beca de estudio en un espacio artístico de la ciudad, facilitando así el acceso a capacitaciones formales de manera independiente al resultado del certamen.

Posteriormente a las jornadas de audiciones, el jurado definirá el listado de las propuestas que accederán a la última fase del programa. Quienes clasifiquen a la final serán contactados vía WhatsApp o llamado telefónico por el equipo de coordinación. Para el cierre del certamen, las autoridades señalaron que la gran final contará con importantes premios pensados para impulsar el desarrollo artístico de los ganadores en sus respectivos rubros.

Los interesados en formar parte de la experiencia o recabar mayor información sobre las bases regulatorias ya pueden gestionar su postulación a través de los canales digitales, completando la ficha de inscripción online en el enlace oficial habilitado: https://forms.gle/7vBabeyrnQGf3aPg8.

T.B