Bariloche: El Ejecutivo municipal intervino en la costanera y retiró arbolado histórico

Una sorpresiva intervención en el espacio público de San Carlos de Bariloche generó diversas posturas y debates entre los habitantes de la localidad rionegrina. Durante las últimas jornadas, la administración municipal llevó adelante tareas de despeje de arbolado en un sector céntrico de la costanera, lo que derivó en la remoción de varios pinos de gran porte que formaban parte de la fisonomía tradicional de la zona desde hacía décadas.

La acción fue coordinada y ejecutada en primera persona por las máximas autoridades del Ejecutivo local, quienes utilizaron herramientas de corte para retirar de forma definitiva los ejemplares ubicados en los márgenes del paseo peatonal y vehicular, una de las áreas más transitadas tanto por residentes como por contingentes turísticos.

Argumentos oficiales y objetivos de la medida

Desde el municipio local explicaron las razones técnicas y estéticas que motivaron la decisión de avanzar de forma drástica sobre el arbolado público. De acuerdo con lo manifestado por las autoridades, la presencia de estos pinos de gran envergadura obstruía de manera significativa la perspectiva general del paisaje, impidiendo que tanto los peatones como los automovilistas pudieran apreciar de forma limpia el lago Nahuel Huapi desde la principal arteria de circulación de la ciudad.

El propósito fundamental de los trabajos radicó en "limpiar la visual" y abrir una ventana panorámica directa hacia el espejo de agua, integrando de mejor manera el entorno natural con la infraestructura urbana del centro barilochense. Según los responsables del operativo, la medida busca revalorizar el atractivo natural más importante de la región, permitiendo que la costa sea plenamente visible desde diferentes puntos estratégicos del trayecto céntrico.

Repercusiones y debate en la comunidad local

A pesar de las justificaciones brindadas por el equipo de gestión municipal, la remoción de las especies arbóreas no tardó en despertar fuertes controversias en la comunidad. Diversos sectores vecinales y organizaciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente expresaron su descontento, argumentando que los pinos históricos poseían un valor patrimonial y paisajístico innegable, además de cumplir funciones ambientales propias de la vegetación urbana en zonas cordilleranas.

Por otro lado, un sector de los residentes y comerciantes del área costera recibió de manera positiva la intervención, señalando que la acumulación de ramas y la altura de los árboles generaban zonas de sombra excesiva y dificultaban la iluminación general del paseo peatonal durante las horas nocturnas. Las imágenes de las tareas de corte se difundieron con rapidez en las redes sociales, convirtiéndose en el centro de las discusiones sobre cuáles deben ser los criterios prioritarios a la hora de planificar y modificar los espacios verdes en los destinos turísticos patagónicos.

T.B