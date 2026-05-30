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Por Redacción Red43

Esquel promocionará La Hoya y sus eventos gastronómicos ante el sector turístico

El encuentro buscará posicionar la oferta invernal de la ciudad, destacando la conectividad, los eventos deportivos, las opciones culturales y la gastronomía con identidad patagónica.
Por Redacción Red43

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Será el próximo martes 2 de junio en el Centro Audiovisual Inmersivo, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una acción conjunta junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut a la que asistirán más de 100 autoridades del sector turístico, asociaciones, operadores y periodistas especializados. 

 

En representación de Esquel estará presente el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres acompañado del asesor técnico de la subsecretaría de Turismo, Leandro Choi. “Vamos a presentar los productos de la temporada invernal fuertes que tiene Esquel, pero también atractivos para disfrutar todo el año y eventos importantes”, remarcaron.

 

Naturaleza, eventos y gastronomía como bandera

 

Además del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, un producto que se destaca por su competitividad, calidad de nieve y espíritu familiar que cuenta con más de 30 pistas y 8 medios de elevación, la ciudad propondrá experiencias para disfrutar todo el año, como el turismo de naturaleza, eventos gastronómicos y deportivos.

 

Desde excursiones lacustres y actividades en el Parque Nacional Los Alerces, hasta eventos culinarios que realcen su identidad y sus sabores patagónicos, la ciudad cabecera del noroeste chubutense se destaca con por la proyección de eventos como el Guiso de Montaña, torneos nacionales en diferentes disciplinas, carreras de trail running, eventos culturales como la Expo Invierno Esquel y diversas experiencias para quienes buscan escapar de la ciudad, hacia un destino que combina naturaleza, sabores y aventura.

 

T.B

 

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