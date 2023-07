El dirigente gremial de los docentes participó de la audiencia y señaló que "es muy llamativa la celeridad que tiene el sistema judicial para meternos en una causa a nosotros y de otras cosas que han pasado y que son realmente muy graves y evidentes para la comunidad no hay nada, no se investiga o se pasa por alto, rápidamente pasa a otro tema y ya está, donde inclusive ha habido vidas en riesgo".

En ese sentido, Murphy mencionó "el hecho de la escuela de El Maitén donde 70 personas fueron intoxicadas por irresponsabilidad de la por entonces ministra Florencia Perata que obligó a la gente ir a trabajar en condiciones que no estaban aseguradas. De eso no hay nada, ahora la señora Perata está en la Junta de Clasificación Docente de Secundaria y sigue con su política adelante".

Para el referente de ATECH "todo eso lo indigna, que se inviertan recursos del Estado para investigar un supuesto delito que no es tal y que además sea siempre para el mismo lado y nunca la Justicia mire para qué es lo que está realmente pasando en la provincia del Chubut, quiénes están haciendo daño a la provincia, a la educación, a la salud y me parece que es repudiable".

Puntualmente, sobre lo sucedido, Daniel Esteban Murphy indicó que "la Fiscalía produce cinco videos de prueba supuestamente y no nos quieren entregar copia. Ayer fue el abogado defensor y no le dieron. Hoy planteamos que la audiencia se tenía que suspender para que nos dieran copia de eso. No podemos ir a una audiencia sin saber cuál es la prueba, cual es el elemento donde dice que yo realmente hice lo que dicen ellos que hice. No nos dieron copia, nos reservamos el derecho de no declarar hasta tanto haya una prueba. No tengo ningún problema en hablar frente a la Justicia, pero tienen que estar las cosas claras, no hay nada que resguardar ahí, no hay ninguna prueba que corra riesgo porque son pruebas digitales".

Por último, Murphy reflexionó: "Estamos muy tranquilos, lo que hicimos no es un delito. Es un delito seguir perjudicando a la educación pública, seguir ajustando presupuesto cuando la necesidad es evidente".