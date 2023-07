Por Emir Henriquez

En algunos rincones de la vía pública de Esquel y alrededores se pueden apreciar obras de mosaicos en canteros, fuentes de agua, carteles e instalaciones, elaboradas por grupos integrados por vecinos de la ciudad, artistas nacionales e internacionales, y bajo la coordinación de la mosaiquista Barbara Noceda.

La reconocida artista, Barbara Noceda, dialogó con Red43 y nos explicó cómo surgió la idea de impulsar proyectos de mosaicos en la ciudad, en qué consiste el trabajo de mosaiquismo y cuál es la respuesta que reciben las obras por parte de la ciudadanía y el turismo de Esquel.

En primer lugar, Noceda comentó que la idea surgió porque lo grupal y participativo siempre le gustó para poder desarrollar en Esquel. Entonces el primer proyecto fue la fuente de agua, ubicada en la plaza San Martín. "Empezó a gestarse en el 2014. Mi idea era donarlo a la ciudad por todas las cosas que me brindó Esquel cuando llegué a los 19 años. Para mí era ponerlo en valor y darle algo de lo que me brindó", expresó.

El diseño de la fuente de agua formó parte "Dar x dar", un proyecto que consiste en convocar a artistas de diferentes partes del país y del mundo, y a vecinos de la ciudad para que puedan colaborar en obras de mosaicos, sin pedirles nada a cambio.

Otras obras que forman parte de "Dar x dar" son los canteros del centro de la ciudad, las letras del cartel de "Esquel" ubicado en el mirador del Percy, y exposiciones en el Melipal



"Hoy llevamos 10 proyectos colectivos que forman de “Dar x dar”".

También existen otras obras en la vía pública de la ciudad realizadas de manera participativa, como un cuadro en "Punta Canas" hecho por gente de tercera edad, un mural en Escuela “Isabel Nahuelpan” y alas en las instalaciones de la plaza San Martín fabricadas por la artista brasilera Carolina Kawall, y un mural en la estación de "La Trochita" en homenaje a los Trabajadores Ferroviarios tren, por pedido de Provincia.

Según Noceda, el trabajo con los mosaicos consiste en "el corte de distintos materiales con los que te propongas a trabajar. Se trabaja con piedras, azulejos, smalti, venecitas. Se aprende a cortar, ensamblar las piezas, con que adhesivo se coloca cada material según la superficie".

"El mundo del mosaico es una multiplicidad de expresión. Es la expresión de cada uno donde ponen su impronta. Es el esplendor de cada uno de los artistas, se ven las personalidades con cada una de sus obras".

Para realizar las obras de mosaicos en la vía pública de Esquel, Noceda sostuvo: "presento proyectos en la Municipalidad. A veces se rebotan o piden presupuestos que no llegan a concretarse. Me gusta la gestión y hacer proyectos. No espero a que me vengan a llamar, me gusta hacer y propongo cosas para que sucedan".

Luego de ser consultada por cómo es el trabajo de planificación y fabricación de las obras, Noceda respondió: "En la fuente de agua y en los canteros pedimos que diferentes empresas colaboren. También reciclamos muchos materiales de obras y azulejos que nos donaban. Yo no reciclo todo el 100% de los materiales, porque necesito contar con un material específico para llegar a una buena obra. Soy más bien de poder gestionar y tramitar lo que tiene que ver con materiales, según lo que necesito para el trabajo que tengo que hacer".

Respecto a los grupos de trabajo, la coordinadora de "Dar x dar" indicó que los constituyen "alumnos del taller, amigas apasionadas por el mosaico, artistas nacionales e internacionales, y vecinos de Esquel. A su vez, aclaró que la convocatoria es abierta a la comunidad y, en caso de carecer de conocimientos y experiencias, la mosaiquista ofrece enseñar la técnica básica para que puedan participar.

"Con la fuente de agua, me iba a los barrios a enseñar la técnica de mosaico. Se comprometían a hacer ese mosaico y donarlo para la instalación", recordó.

"Siempre fue muy positiva la recepción. Eso me posibilita a mi presentar otros proyectos y que también puedan confiar en mí", resaltó la artista y agregó: "el turista ve y no lo puede creer. Es ponerlo en valor para la comunidad, embellecer la ciudad me copa, me encanta que haya proyectos donde la gente participe".

"La respuesta de la gente es positiva. Saben que mi intención es embellecer la ciudad y dar todo para que estas cosas sucedan en Esquel".

En cuanto los diseños de las obras, Noceda explicó que "en cada uno de los proyectos me inspiro en el entorno", por ejemplo, en los canteros del centro propuso diseñar dibujos vinculados a la flora, fauna y destinos turísticos de la ciudad, en la fuente se pensó llenarla de peces, algas y piezas azules que representen el agua, y en el cartel del mirador del Percy se plasmó en cada letra las flores más importantes del Parque Nacional "Los Alerces". "El diseño está pensado por mí, pero no en el dibujo porque se encarga cada una de las artistas que trabaja en “Dar x dar”", aclaró.

Para finalizar, la mosaiquista se refirió a sus proyectos a futuro: "Estamos trabajando con “Tiempo de mosaicos en la Patagonia”. Será en noviembre en el Melipal, van a participar más de 30 artistas nacionales e internacionales con la exposición de su obra. También estará el "Simposio Internacional de Mosaico" a cargo de Gulio Menossi, un artista italiano consagrado de 50 años de trayectoria. Vendrá por segunda vez a concretar ese simposio en la ciudad de Esquel. Habrá 13 artistas internacionales para trabajar en la ciudad durante 20 días, y se realizará una exposición de sus obras el 20 de noviembre".



"En lo personal, quiero que el mosaico pueda trascender. A fines de agosto participaré de una exposición en la rural, estaré 4 días exponiendo mi obra personal en mi espacio", concluyó Barbara Noceda.