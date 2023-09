Por Lelia Castro

En la vasta y pintoresca meseta de la Patagonia argentina, donde las extensiones se funden con la claridad y luminosidad del día, la historia de Horacio Quinteros, un apasionado maestro, cobra vida. Nacido en El Maitén, este hombre de 47 años ha dejado una huella imborrable en la educación de la región de Cushamen, donde cinco escuelas rurales, cada una con su propia historia y comunidad de descendientes aborígenes, lo han visto crecer y prosperar.

Su madre cuenta que Horacio es el cuarto de diez hijos, a quienes ha criado con mucho sacrificio y sufrimiento, velando porque a sus hijos no les falte nada, estudien y estén siempre impecables, “¡no te cuento lo que lavé de ropa!”, dice. En ese momento se hacía todo a mano, ella cuidaba de los niños, dándoles de comer y llevándolos de a tandas a la escuela, mientras su marido trabajaba. Ella cuenta que a Horacio le gustaba ir a la escuela desde muy pequeño, ya con dos años iba al jardín con sus hermanas.

Horacio recuerda con cariño su infancia en la Aldea Buenos Aires chico, donde la familia, compuesta por diez hermanos, encontró la fuerza en la unión y la educación. Su madre, a pesar de no haber tenido una educación formal, siempre estuvo presente, alentando a sus hijos a estudiar y brindándoles apoyo en sus tareas escolares. Su padre, un trabajador incansable, hacía un esfuerzo adicional para asistir a las reuniones escolares, demostrando la importancia que daba a la educación de sus hijos.

“Pasábamos mucho tiempo en las escuelas, porque generalmente era de jornada completa. Entrábamos a la mañana y salíamos después de las 5 de la tarde, entonces nos quedaba poco tiempo para el juego y los fines de semana. Lo que sí teníamos eran rutinas muy propias de la familia, teníamos la figura de la mamá y el papá, nuestro papá llegaba tipo 7 de la tarde, trabajaba en la zona rural, y nuestra mamá siempre con nosotros. Tenemos esa imagen siempre que en la cena estábamos todos juntos, mi papá en la cabeza de la mesa. El orden comienza en el hogar: uno empieza a tener las pautas de convivencia social desde la casa. Por ahí nos peleábamos por debajo de la mesa. Mi mamá me miraba, porque tenía algunos problemas de salud, entonces me protegía un montón, tenía algunos episodios de altas temperaturas y podía convulsionar, por eso me protegían mucho, mis hermanos me peleaban pero me querían y me cuidaban”.