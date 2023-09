- Por Maxi Cantero -

A la hora de cranear esta esta entrevista especial, busqué alguna cuestión cotidiana, del día a día. Una historia en la que no solo haya un protagonista, sino también impacto directo en la gente.

Es fija que, por las mañanas, si estamos cansados de los problemas en la sociedad, la economía, la política y la inseguridad, entre otros aspectos, tratemos de buscar algo que nos saque de ahí, que nos despeje y que nos alegre. Una de las opciones, claro está, es la música; la radio.

Y si esa opción viene con buena energía, humor, dinámica y consignas para darle color y calor a las mañanas, sabemos a quien buscar en el dial... Si, a Lukas Fermín; que con su éxito de "Mañanas Candentes" la rompe toda en la 99.1 todos los días.

Asique lo fui a buscar, a los estudios donde hace 13 temporadas se encarga de ponerle la mejor de las ondas a las mañanas, con buena música y sorpresas que van surgiendo en el día a día. Y ahí estaba, en plena conducción y operación, acompañado de unos mates que tranquilamente podrían ser un homenaje a la Bahía de los Palos, ubicada en el Lago Amutui Quimey. Después los arregló, claro; y estaban 10 puntos.

Lukas, comenzó a hacer radio cuando estaba en el secundario, "mirando un poco de atrás", según detalla, ya que observaba un proyecto que era para otro amigo (Benja) que hoy, está viviendo en Mendoza.

"Aprendí mirando al comienzo y luego me fui perfeccionando; tuve grandes maestros como Pablo Cañete, Daniel Sepúlveda y en el micrófono Lito Martínez; y otros que me fueron enseñando"

"En la radio lo primero que me llamó la atención fueron las computadoras y las consolas", asegura, recordando que en aquel entonces se pasaba música con compactera: "me parecía un juego y fue lo que más me entusiasmó".

"Todos los que se imaginan la radio piensas que hay mucha gente, y en algún momento fue así, pero hoy estoy solo haciendo aire y operando al mismo tiempo".

Sus inicios fueron en el año 2009 y un año más tarde, le dieron la oportunidad de salir al aire a acompañar a una locutora que venía de Rufino; "esa vez sólo decía los teléfonos al aire".

Con los pies sobre la tierra, Lukas asegura que aun no quiere caer de todo lo que ha logrado; por ende es que se mantiene en el trabajo diario: "Trato de mantener a los oyentes respetando lo que quieren con un guion y una temática que el programa tiene".

"En el formato de Mañana Candentes siempre comienzo con un tema o un disparador que si bien no está escrito, lo tengo en la cabeza. Luego fluye con la participación de los oyentes. Muchas veces se terminan las ideas pero siempre escuché mucha radio, entonces con la producción de otros programas voy amoldándolo con la gente de Esquel".

Como a todos, la época de la pandemia lo marcó: "Fue muy difícil, tenía la responsabilidad de estar siempre con buena onda tratando de sacar las pálidas por la misma sensación de incertidumbre general que teníamos. En es tiempo me puse como objetivo despejar a los vecinos. Había empezado un proyecto nuevo en FM Patagonia y por la pandemia justamente no pudimos continuarlo".

"El toque de sirena a mucha gente le traía malos recuerdos y era muy difícil de sobrellevar. Tratamos de mantener a la gente informada y acompañar con mucha música"

Con locuciones en grandes escenarios, entrevistas a grandes artistas y móviles para canales nacionales, Lukas se ha curtido en el rubro, siempre con humildad y agradeciendo lo que le ha dado esta profesión: "La radio me dio todo, lo que nunca imaginé, yo vivo de esto hace varios años y todo lo que tengo es gracias a esto. Además me dio mucho conocimiento y me abrió la cabeza en distintos ámbitos".

"Al principio salir del estudio para enfrentarme a un gran público en el escenario fue difícil", comenta, recordando trabajos memorables, como una conducción en el predio de La Trochita, para la fiesta de la ciudad, en la que han pasado artistas de renombre, como Abel Pintos, Vicentico o Karina.

"Tuve como referente a Abel Pintos porque me guie con su música. Mi carrera siento que fue escalonada con la de el. Además escuché mucho a Lalo Mir y realicé un curso con él que fue la frutilla del postre"

Al continuar recordando momentos, Lukas hace referencia a cuando vino al estudio de la radio Néstor en Bloque: "Estaba creciendo en su carrera y vino muchísima gente a la radio, fue impresionante y tuve que pedir a amigos míos que vengan a ayudarme para salir de la radio. También en un aniversario de la radio hicimos un programa afuera en el que Sebastián Fredes hizo un pollo al disco para todos los oyentes que se acercaban".

"Como proyectos quiero continuar con el programa y amoldarme a los nuevos tiempos. Hoy está de moda la radio televisada y estamos haciendo algunas pruebas pilotos para ver si funciona"

"Me caigo bien, me elegiría como compañero por las ideas que tengo, por cómo me inicié me gusta darle oportunidades a otros para hacer radio", refiere el entrevistado al describirse a sí mismo. Y para culminar, mando un mensaje a los oyentes y a quienes lo acompañan en su día a día: "A la audiencia le agradezco porque gracias a ellos puedo perdurar en el tiempo haciendo esto que me encanta".

En la actualidad, Lukas Fermín cuenta con varios proyectos en pleno proceso; abocado no solo a la radio, sino también a conducir un micro deportivo y en papel de DT en el fútbol de salón local. En ese contexto, se hizo un lugar para prestarme unos minutos y permitirme conocer un poco más de su historia. Gracias a él y a la directora de FM Total 99.1, Mirta Arrigo.