Por Emir Henriquez

Mateo Echaves es un joven de 20 años que se desempeña como bailarín de bellydance y, en diálogo con Red43, nos contó cómo nació su pasión por las danzas árabes, qué sensaciones atraviesa a la hora de bailar al ritmo de la música y cuáles son sus proyectos cómo belly dancer.

De pequeño siempre tuvo una gran fascinación por esta disciplina, poniendo música árabe y bailando en su casa. "Me acuerdo de que a los 4 años estaba en casa de mi abuela, ella tenía un tejidito en una mesa de luz, me lo enganchaba en el pantalón y bailaba", relató.

Definitivamente la danza árabe formaba parte de sus gustos. Sin embargo, cuando quería empezar a bailar en una escuela envió a su hermana menor, "no me animaba porque sentía que no era merecedor". De esta manera, Mateo emprendió su camino en otro tipo de disciplinas artísticas, como patín y teatro.

A lo largo de su recorrido por diferentes disciplinas artísticas, recibió comentarios negativos y prejuicios de parte de su entorno, pero jamás lo motivaron a renunciar a lo que le gusta.

"Creo que, si te aceptas a vos mismo y lo que haces te gusta, ganaste".

Mientras realizaba teatro y patín, en 2017 asistió a una clase de danzas árabes junto con una amiga, pero contó que no se sintió cómodo "por la dinámica grupal. Bailé en grupo varias veces, pero no conecto por ahí con la danza. Me pareció muy estructurado ver la danza árabe en un escenario en grupo todos haciendo lo mismo. No me despierta".

En 2021 la danza árabe despertó fuertemente en Mateo. Un día mientras merendaba con su mamá le muestran una nota sobre la bailarina internacional, Samira Boudargham, y dijo: "No sabía quién era. La stalkeo en Instagram y quedé fascinado. Desde ese momento se me voló la cabeza y se me abrió un mundo nuevo".

"Cuando veía a las chicas en Egipto, bailar y disfrutar solas, me nace bailar con la música. Yo no armo coreo, escucho y bailo", resaltó Echaves y señaló: "hay bailarines y bailarinas tremendos. Cada uno tiene un estilo diferente y ahí cada uno empieza encontrar su propio estilo".

"Al bailar solo logro ver lo que me gusta a mí, como me nace cada movimiento".

Mateo se caracteriza por ser un bailarín de bellydance, un estilo oriental que se define como "danza del vientre" y se destaca por movimientos fluidos del vientre, la cadera y la pelvis. Luego de ser consultado sobre porqué elige bailar este tipo de ritmo, respondió: "Me gusta mucho el movimiento de vientre, cadera y golpes. Me llama más la atención lo que es tierra, piso y percusión".

"Creo que la cultura árabe es algo que me llama la atención, tiene mucha historia y antigüedad, es muy mágico. Escucho esa música y me eleva, para mi es la mejor danza del mundo, me da paz mental".

Con respecto a sus proyectos a futuro, Mateo comentó: "Argentina no está atravesando un buen momento económicamente. El arte y la danza no tiene un papel muy importante, o no es algo con lo que te puedas sustentar fácilmente. Mi proyecto es irme, conocer lugares a través de la danza, bailar en eventos, casamientos y cumpleaños. La idea es conocer e ir conociendo, en el trayecto de lo que estoy haciendo, cual es mi camino".

También estará realizando espectáculos en diferentes restaurantes y bares durante el mes de octubre. El 6 de octubre presentará un show en "Otto Beer" y el 22 de octubre en "La Encrucijada".

"Invito a la gente que le gusta bailar que se anime a bailar, a hombres específicamente. Anímense, pongan música y pónganse a bailar en sus casas", dijo Mateo y agregó: "Cuando uno se acepta así mismo como lo que es y lo que lleva es más fácil. El otro día bailé en Otto y apareció una mujer, me dijo que su hijo me vio bailar y empezó clases".

Aquellas personas que deseen conocer más sobre Mateo Echaves pueden seguirlo en Tik Tok y en Instagram como "Mateo Echaves". "Subo reels, hago encuestas, hablo con mis seguidores porque formo una comunidad, alentando a otras personas a que se animen a bailar", concluyó.

Agradezco la colaboración de Mateo Echaves con el material audiovisual para la nota.