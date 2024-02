El secretario general de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, Marcelo Osores disparó con munición gruesa contra dos empresarios de la estiba del Puerto de Rawson y recordó que hay una investigación en marcha por evasión impositiva en los aportes de los trabajadores de la estiba y una presunta retención indebida por el no pago de los aportes jubilatorios de los trabajadores. También denunció la existencia de una "corporación mafiosa" en el puerto capitalino.

“Hay un grupo de trabajadores que está en condiciones de jubilarse y no lo puede hacer porque han tirado la sábana en Anses y han detectado que se jubilan con una jubilación mínima. Y eso no es por falta de trabajo, sino por falta de aportes. A partir de ahí empezó toda esta persecución para con los dirigentes, y que terminó con los dirigentes detenidos. En el tema judicial, nosotros no nos vamos a mezclar, no es que no nos vamos a meter, no vamos a mezclar el asunto con los trabajadores, con lo que necesitan los trabajadores” aseguró Osores.

Debido a esto es que por unanimidad se decidió lanzar un paro en todos los puertos del país el próximo lunes pidiendo que el gobierno del Chubut tome medidas sobre el accionar de los empresarios “ese paro se va a adelantar también si toman las medidas que dicen están queriendo tomar, habilitando a trabajadores a ocupar lugar que les pertenece a los afiliados a SUPA. Esto significa avasallar y pasar todos los límites, porque lo que está queriendo provocar las empresas es justamente ya una pelea entre trabajadores”.

En cuanto al pago de los aportes jubilatorios de los trabajadores, aseguró que “es una evasión fiscal durante muchos años, en donde implica, entre otras cosas, la jubilación de los compañeros”.

Respecto a las dos investigaciones, una contra los sindicalistas de Chubut y la de evasión fiscal contra los empresarios, Osores aseguró que “no vamos a entorpecer y vamos a colaborar con la justicia. Y vamos a seguir, desde la Federación, vamos a seguir esa denuncia que hicieron los compañeros y vamos a aportar todo lo que sea necesario en el fuero que corresponde y sin entorpecer a los jueces a la hora de tomar la decisión. Y vamos a aportar todo este tipo de pruebas”.

Por otra parte, defendió a los sindicalistas locales, actualmente con prisión domiciliaria por presuntas extorsiones, “vamos a dejar bien en claro la inocencia de los compañeros”.

Osores insistió en que “vamos a dejar en claro de la inocencia de los compañeros, sino que realmente van a empezar a saltar las verdaderas corporaciones, corporaciones mafiosas que existen en el sector”.

En cuanto a los aportes, dijo que son mínimos y que “los aportes realizados tienen para una jubilación que no llega a los 120.000 pesos”

“Nosotros vamos a hacer la denuncia y se va a corroborar el ejemplo que di, que hay muchos trabajadores que han aportado por determinada plata y han hecho aporte por otra. Esto significa una retención ilegal de aportes, una estafa al trabajador y un acto delictivo. Eso es lo que vamos a aportar a la justicia” resaltó.

Pero además, resaltó que “esto solamente sucede cuando hay complicidad. Acá en Rawson o en cualquier puerto”.

Dijo que hay “un par de empresarios que no quieren acatar algo que se ha firmado, que se ha debatido, se ha firmado, como también sucede que algún gremio ha firmado algo y después no lo quiere cumplir. Y ahí es donde aparece la tercera pata en cuestión. Que es la pata del equilibrio. Ahí es donde aparece la autoridad portuaria para hacer exigir lo que corresponde”.

Por último, Osores agregó que “la paz social no la manejan los trabajadores. La paz social la manejan las empresas. Cuando dejan de darle a los trabajadores lo que por ley tienen que tener, ahí es donde se rompe la paz social. Nosotros hemos decidido elevar la nota al gobernador esperar que tome la resolución en 48 horas y si no, a partir de lunes va a ser acción directa”, finalizó Osores.

