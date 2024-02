El intendente Matías Taccetta brindó su primer discurso como mandatario municipal en el 118° Aniversario de Esquel.

En primer lugar, Taccetta se refirió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y destacó que "sigue dando lucha para garantizar nuestra educación, seguridad, trabajo, las obras. Sigue peleando por nuestros recursos y defendiendo a toda la provincia".

Luego, expresó sus agradecimientos "a todos los que han trabajado, con esfuerzo, compromiso, profesionalismo durante todo un mes combatiendo el incendio iniciado en el Parque Nacional "Los Alerces", Brigadistas de todo el país, Servicio Provincial y Nacional de Manejo del Fuego, enfermeros voluntarios, bomberos, empleados, funcionarios provinciales y municipales, infinitas gracias de parte de nuestra comunidad".

"Nos encontramos ante la celebración de los 118° años de Esquel. Los aniversarios deben servir como ejercicio para analizar y pensar nuestro pasado, y las circunstancias que propiciaron el nacimiento de nuestra ciudad. Festejar nuestro cumpleaños como sociedad y proyectar la ciudad que queremos", remarcó.

"Hoy los protagonistas son cada uno de ustedes. En esta jornada conmemorativa es importante que tengamos una clara percepción del camino que Esquel ha transitado, desde su nacimiento hasta el día de hoy", dijo el mandatario municipal y señaló: "Nuestro pasado no se puede modificar. Analizarlo y entenderlo nos debe servir para comprender donde nos encontramos parados y hacia dónde queremos ir. La planificación debe hacerse entre todos, inhalando memoria y exhalando sueños de prosperidad".

"Dejemos de lado el imperio de la inmediatez que predomina en nuestras vidas modernas, y pensemos juntos como seguiremos construyendo nuestra identidad y como abrazaremos las futuras generaciones", dijo.

"Nuestra historia como ciudad nace hace 118 años, pero sería injusto olvidarse de los antiguos pobladores originarios de este valle encantador. La historia se ha empeñado en invisibilizar pueblos originarios que fueron los que más sufrieron, no solamente el clima, la pobreza y posteriormente la explotación en el trabajo, sino que además son los que sobrevivieron escapando hacia el sur de la denominada campaña del desierto", recordó.

"Hoy celebramos los primeros 118 años de la primera transmisión telegráfica efectuada el 25 de febrero de 1906 cuando Morelli le dijo al mundo que estaba aquí. La conexión telegráfica fue nuestro contacto con el país. Nuestra ciudad nació ligada a la información del conocimiento y la modernidad, el clave telegráfico nos conectó al mundo", puntualizó.

"Muchas cosas pasaron en estos años. Fiestas y tragedias, logros y fracasos, avances y contramarchas, crecimiento y estancamiento", enumeró y señaló: "de algo estoy seguro, nuestra historia se escribió y se seguirá escribiendo sobre los cimientos de un pueblo que lucha y que prioriza las defensas de nuestro suelo, el anhelo de vivir y convivir en paz".

"Esquel es una ciudad que ha evolucionado durante años, pero ha sufrido castigos políticos que se convirtieron en periodos de estancamientos. Está en nosotros volver a crecer, acompañando inversiones constantes, no solamente en infraestructura sino en políticas de contención social, cultural, deportivas y educativas", especificó.

"Está en nosotros salir adelante como sociedad. Desde nuestro lugar les garantizamos el esfuerzo y el compromiso y en lo personal jamás bajar los brazos", remarcó.

Al mismo tiempo, Taccetta mencionó que "el 25 de febrero también celebramos el nacimiento de José de San Martín, cuyo ejemplo de vida nos guio para enfrentar los desafíos de cada día".

"En este cumpleaños de Esquel, agradezcamos al padre de la Patria, nuestros pioneros y a todos los que día a día trabajan para hacer de Esquel uno de los mejores lugares para vivir", dijo Taccetta.

"Para culminar les comparto una frase: "No se puede amar aquello que no se conoce, ni defender aquello que no se ama. Conozcamos, amemos y defendamos nuestra ciudad, nuestro pueblo y nuestra historia"", concluyó.