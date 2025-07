Eulalio "Coco" Muñoz avanza en su recuperación y retoma los entrenamientos tras una cirugía

Eulalio "Coco" Muñoz, reconocido atleta de la Ciudad de Esquel y miembro de la Escuela Atletica Awkache, compartió su conmovedora experiencia de los últimos seis meses, marcada por una compleja lesión que lo mantuvo alejado de la actividad y su posterior y esperado retorno a los entrenamientos.

Según su relato, comenzó en enero, tras participar en dos carreras, una en Corcovado y otra de Awkache, cuando se vio afectado por problemas en ambos tendones de Aquiles. Tras un tratamiento, tuvo que detenerse, pero la situación empeoró a los pocos días con una infección en el pie causada por una bacteria. Esto lo mantuvo sin poder correr, e incluso sin poder caminar, desde enero hasta junio. "No solo el hecho de no poder correr, sino también de no poder caminar porque había momentos en que tenía afiebrado el pie que no podía ni siquiera apoyar", expresó Muñoz.

Durante tres o cuatro meses, Muñoz vivió con la incertidumbre de un diagnóstico preciso. Recorrió centros médicos en Comodoro Rivadavia y Madryn, pero fue finalmente en el Hospital de Esquel donde lograron identificar su afección. Tras el diagnóstico, fue operado en el mismo, procedimiento que, afortunadamente, resultó exitoso y le permitió iniciar su recuperación.

El regreso de "Coco" a los entrenamientos se dio el pasado 10 de junio. "Hice dos kilómetros, fueron súper tranquilo, que para mí hacer dos kilómetros siempre es la entrada en calor", comentó. Este hito fue inmortalizado en un video junto a su novia.

"Un estilo de vida diferente también, porque durante seis meses se me cambió todo lo que yo venía haciendo, yo generalmente corro 30 a 32 kilómetros por día", reflexionó sobre el impacto de la inactividad en su rutina.

Muñoz destacó la importancia del apoyo recibido en su recuperación y agradeció profundamente a los profesionales de Esquel que lo asistieron.

El atleta describió las difíciles emociones y momentos que atravesó. "Era tanto la fiebre que el pie mismo se empezó a salir la piel, era insoportable el dolor", recordó, mencionando que llegó un momento en que solo le pedía a Dios "que me deje caminar sin dolor", antes incluso de pensar en volver a correr.

De cara al futuro, Eulalio Muñoz se enfoca en "volver a agarrar nivel", siempre de manera progresiva, siguiendo los consejos de su entrenador. Si bien aún no tiene un calendario de competencias definido, ya que está en plena recuperación de su forma física, planea acompañar algunas carreras locales. Un ejemplo será "la trepada a la cruz" . Su meta principal es recuperarse al 100% y volver a tener la confianza para competir, feliz de poder correr nuevamente.

F.P