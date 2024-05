Una mujer estacionó su auto en pleno centro neuquino, pero cuando volvió a buscarlo se encontró con que una grúa se lo estaba llevando a dos cuadras de donde lo había dejado. El secuestro no era por una infracción: dos ladrones lo acababan de robar y lo arrastraban en pleno centro. Los detalles del momento hacen que parezca una ficción.

Alejandra fue al centro a visitar a un familiar en el hospital, por lo que estacionó en Teniente Ibáñez al 50. Al salir de la institución, comenzó a subir por calle Buenos Aires y ahí fue cuando se encontró con la insólita situación. Su auto había sido robado y, a una cuadras, un control de tránsito frenó a los ladrones con las manos en la masa, aunque sin saber lo que sucedía.

"Veo una grúa con un auto parecido al mío y digo 'no puede ser'. Miro bien y era el mío, me acerco y estaba el hombre que después quedó detenido, manifestando que el auto era del hermano, que se había quedado sin batería y que por eso lo empujaba", contó la dueña del vehículo a LU5.

Para sumar otro condimento "de película", la protagonista contó que el hombre que empujaba el auto desde Teniente Ibáñez hasta Buenos Aires y Talero, se trasladaba en muletas. Fue en esa esquina donde se llevaba adelante un control de tránsito, donde los inspectores municipales detuvieron el vehículo.

"En el marco de las tareas habituales preventivas que llevan adelante en la calle, se encontraron con un Peugeot 207 color blanco que era empujado por dos personas en la calle Buenos Aires y Talero, en pleno centro", señaló Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana y explicó que los inspectores notaron que una de las personas estaba visiblemente alcoholizada, por lo que se le hizo el debido control y se le pidió la documentación, que no tenía.

En el momento en que Alejandra llegó, le realizaban al hombre el test de alcoholemia, el cual dio positivo, por lo que procedieron a secuestrar el auto. "Él saca todo lo que hay dentro del auto, haciendo como que eran sus pertenencias, cosa que no era así: era todo mío, dibujos de mis hijos y todas esas cosas y me seguía discutiendo que el auto era de él. Inmediatamente presenté todos los papeles y se dieron cuenta que se trataba de un robo", relató la mujer.

Además, contó que el hombre tenía una riñonera llena de medicamentos y que, antes que la Policía se lo lleve, se quiso tomar unas pastillas. "Yo no lo dejé, se las tiré en el piso y se las pisé, no quería que se tome nada antes de irse preso", señaló Alejandra.

Pero eso no es todo en este relato de cuasi ficción, sino que la mujer declaró que la semana pasada el mismo hombre había golpeado la puerta de su casa. "Yo no sé si es coincidencia de la vida o qué, pero él pasó por mi casa la semana pasada pidiendo comida. Yo le tengo prohibido a mis hijos que abran la puerta, el más grande va y abre la puerta y era este señor. Salí, le di un paquete de lentejas y dos sánguches de jamón y queso", contó y explicó que cuando lo vio con su auto lo reconoció. "Me dice 'sí, si' y me miró de forma amenazante", agregó.

Tras el frustrado robo del auto, el hombre quedó detenido por 12 horas. Alejandra contó que su familia y conocidos le mandaron videos y mensajes diciendo que lo habían visto caminando por la calle. "Sé que tiene causas por robo, intento de robo a domicilio, robo de auto, robo de batería de autos, pero sigue suelto y yo sigo sin el auto", afirmó de modo irónico.

El vehículo fue trasladado al predio municipal porque se trató de un robo. Según le informaron en el Tribunal de Faltas, el trámite demorará entre 7 y 10 días, lo cual perjudica enormemente su cotidianeidad porque trabaja en Plottier a la mañana y en Neuquén a la noche. "Soy enfermera, tengo que moverme para todos lados y es un caos. Ahora tengo que esperar ese tiempo, que ojalá no se estire más", resaltó y concluyó, esperanzada, que espera que no le cobren nada.

Fuente: LMN