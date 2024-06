Lucas Nahuelchu nació en el Barrio Mataderos, un lugar lleno de risas y juegos, donde la infancia se vivía entre amigos, bolitas y partidos de fútbol. Como el menor de su familia, siempre recibió mimos y cuidados, sobre todo de su hermana mayor, Tamara, quien con su propia familia sigue siendo un pilar fundamental en su vida.

La vida de Lucas estuvo marcada por la separación de sus padres cuando él era muy pequeño, pero sus recuerdos están llenos de amor y unidad, cuenta Lucas con una sonrisa.

La relación con sus abuelas, especialmente con Sabina, quien le transmitió la sabiduría y cultura Mapuche-Tehuelche, ha sido otra piedra angular en su formación. "Mi abuelita Sabina me enseñó a hablar mapuzungún y a tocar instrumentos tradicionales. Ella es una fuente de inspiración para mí", relata con orgullo.

En la Escuela N°112, Lucas no solo se destacó académicamente sino también culturalmente, siendo abanderado de la bandera Mapuche-Tehuelche. Hoy, en su penúltimo año de secundaria sigue portando esa bandera con orgullo. "Es un honor representar a mi comunidad", dice con firmeza.

La música también juega un papel importante en su vida. Como miembro de la orquesta Pú Pichikeché, Lucas ha aprendido a tocar varios instrumentos, destacándose en el charango. La música es una forma de expresar lo que siente y conectar con sus raíces.

Pero fue la barbería la que capturó su corazón desde pequeño. Fascinado por las herramientas y técnicas de corte, aprovechó la oportunidad de hacer un curso de barbería profesional el año pasado. "Fue una experiencia increíble, y siempre contaré con el apoyo de mis padres", comenta emocionado. Con su primera máquina y tijeras, comenzó a cortar el pelo a domicilio y luego se aventuró a montar un puesto en la feria de La Trochita en la calle Don Bosco.

La dedicación de Lucas a su oficio no pasa desapercibida. Con la ayuda de su novia y la motivación de su madre Elsa, quien lo describe como un joven incansable y lleno de pasión, ha logrado ofrecer servicios accesibles para su comunidad.

