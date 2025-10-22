Operativo de búsqueda de la pareja de jubilados se intensifica: no se hallaron teléfonos en la camioneta

El intenso operativo para dar con el paradero de la pareja de jubilados desaparecida, Alberto Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), se ha intensificado en las últimas horas tras el hallazgo de su camioneta. Un dato clave que surgió es que no se encontraron los teléfonos celulares de la pareja dentro del vehículo que fue hallado encajado en una zona de difícil acceso.

La búsqueda se concentra en el área donde apareció el rodado, incorporando drones con cámara térmica e inteligencia artificial, perros adiestrados y personal de distintas fuerzas, incluyendo el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas).

Las autoridades y rescatistas manejan la hipótesis de que Kreder y Morales abandonaron la camioneta a pie con la intención de buscar auxilio, dada la imposibilidad de avanzar con el vehículo. El ministro a cargo del operativo señaló que en la zona hay "muchos puestos y lugares abandonados donde podrían haberse resguardado" y recordó que estaban relativamente cerca de un refugio con víveres.

La ausencia de los teléfonos a bordo es un elemento que los investigadores analizan, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Familiares de la mujer revelaron que la relación entre los jubilados era "incipiente" y que ella no llevaba muchas pertenencias. Las horas son consideradas decisivas, y la esperanza de encontrarlos con vida se mantiene intacta.

E.B.W.