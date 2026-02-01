Incendios simultáneos y clima adverso complican el combate en el PNLA

Las condiciones meteorológicas adversas y la simultaneidad de incendios en distintos puntos del país complejizan el operativo de combate en el Parque Nacional Los Alerces, donde ya se registran más de 15 mil hectáreas afectadas. A la situación local se suman focos activos en los parques nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, además de un incendio de gran intensidad en Río Pilcomayo, Formosa.

En Los Alerces se lleva adelante un combate sostenido en los sectores con mayor actividad, mediante un trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Gobierno de Chubut y otros organismos nacionales y provinciales.

En el operativo participan 247 personas dentro del parque y 265 en jurisdicción provincial, con más de 300 brigadistas y guardaparques en apresto como reserva.

El despliegue incluye helicópteros, aviones hidrantes y aeronaves de observación, mientras que las tareas se concentran en anclar líneas de defensa, proteger viviendas y estructuras, y resguardar la Ruta Provincial N°71, especialmente en sectores donde el fuego avanzó con fuerza durante jornadas de inestabilidad.

Para este domingo se prevé viento del sector oeste, con aumento de intensidad por la tarde, descenso de temperaturas por el ingreso de un frente frío y sin probabilidad de precipitaciones, lo que mantiene el escenario de riesgo.

Desde el Comando Operativo reiteraron el pedido a la comunidad de informarse por canales oficiales, respetar las restricciones de circulación, la velocidad máxima de 40 km/h en caminos internos y las limitaciones al uso náutico en el Lago Futalaufquen. Asimismo, destacaron y agradecieron el apoyo de fuerzas nacionales, provinciales, municipales, bomberos voluntarios y prestadores turísticos que colaboran en el operativo.

R.G.