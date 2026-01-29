29°
Jueves 29 de Enero de 2026
29 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores

El Gobierno nacional instrumentará la medida mediante un DNU. El pedido fue impulsado por Ignacio Torres y sus pares patagónicos para obtener herramientas extraordinarias ante los incendios.
Por Redacción Red43

Luego del contundente acompañamiento por parte de cámaras, organizaciones y actores de todo el arco político al pedido del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y sus pares de la región patagónica, el Gobierno nacional acordó avanzar en la declaración de la Emergencia Ígnea, en respuesta a la compleja situación que atraviesan las provincias afectadas por los incendios forestales.

 

La medida será instrumentada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, lo que permitirá dotar al Estado nacional y a las jurisdicciones provinciales de herramientas excepcionales para fortalecer los operativos en curso, optimizar la asignación de recursos humanos, técnicos y logísticos, y mejorar la capacidad de respuesta ante la emergencia.

 

“El fuego no distingue jurisdicciones ni partidos políticos”

 

Torres expresó que “los gobiernos de la Patagonia entendemos que el fuego no pide permiso ni pregunta de qué jurisdicción se trata, ni a qué partido pertenece el productor o el vecino que perdió su vivienda o su emprendimiento”, y remarcó que “en una situación climática extraordinaria como la que estamos atravesando, es indispensable contar con herramientas extraordinarias que nos permitan actuar con rapidez y eficacia”.

 

En ese sentido, el mandatario destacó que “hoy hay brigadistas de prácticamente todas las provincias argentinas, junto a la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias, trabajando en Chubut”, y valoró que el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional permita acompañar ese esfuerzo con un marco normativo adecuado.

 

Emergencia Ígnea

 

La declaración de la Emergencia Ígnea habilitará la utilización de mecanismos excepcionales para disponer de recursos, agilizar procesos administrativos y reforzar la coordinación interjurisdiccional, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención, combate y mitigación de incendios forestales en las provincias afectadas.

 

T.B

 

