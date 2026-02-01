19°
Domingo 01 de Febrero de 2026
Alerta naranja por altas temperaturas para este domingo

Las condiciones previstas pueden generar efectos moderados a altos en la salud, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Protección Civil Municipal informó sobre la zona de cobertura del alerta naranja por altas temperaturas, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con vigencia para el domingo 1 de febrero.

 


De acuerdo al organismo nacional, las temperaturas elevadas previstas para la jornada pueden tener un impacto moderado a alto en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

 

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, usar ropa liviana y clara, y prestar especial atención a los síntomas asociados al golpe de calor.

 

Protección Civil recordó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informado a través de los canales institucionales y del SMN.

 

 

R.G.

 

 

