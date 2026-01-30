“Le inyectaron algo antes de matarla”: detalles del asesinato en Los Ángeles de la joven argentina

Narela Barreto tenía 27 años, se había mudado a Estados Unidos en busca de otro futuro pero tras permanecer cinco días desaparecida, fue encontrada sin vida. En las últimas horas se conocieron detalles sobre cómo fue el brutal hallazgo, mientras que la familia de la joven argentina está desesperada y necesita ayuda para trasladar el cuerpo. Unos 50 mil dólares para repatriar el cuerpo.

La joven había sido vista por última vez el viernes 21 de enero, cuando según el relato de los vecinos, se subió a un auto. Lamentablemente apareció muerta.

Su familia había realizado un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda. Fue su padre quien fue notificado de este desenlace tras llegar a Estados Unidos.

Antes de mudarse a Estados Unidos, Narela vivía en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Desde mediados de 2024 se había radicado en la región, primero en Miami y luego en Los Ángeles. Trabajaba en diferentes empleos, entre ellos de moza.

Tras confirmarse la muerte de Narela, su hermano Santiago dio detalles acerca del conmocionante hallazgo. Mientras avanza la causa, la familia de aportó más datos sobre la investigación y la hipótesis que manejan. Además, realizaron una colecta para recaudar la suma de dinero que necesitan para repatriar el cuerpo a la Argentina. “Mi papá que ya viajó para allá nos comunicó que al parecer ella murió el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas”, reveló Santiago.

Asimismo, confirmó que el cuerpo de Narela fue hallado en la calle a cinco cuadras del departamento donde se había mudado hacía apenas una semana. “Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”, indicó el joven.

Según señaló Santiago, su familia sospecha que la joven fue atacada mientras iba a trabajar. “Pensamos que le habrán inyectado algo antes de matarla, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque, habrá sido el homicidio”, dijo.

Y contó que un amigo de ella logró entrar a su departamento con la Policía. “Estaba todo en orden. No fue un intento de robo, esto fue en la calle”, insistió.

El joven también sostuvo que su hermana no se habría tomado un auto de aplicación. “Cuando ella tomaba Uber, su cuenta estaba vinculada con el mail de mi mamá. El último registrado fue de entrega, no es que ella se haya subido”, afirmó. Y descartó la posibilidad de que haya estado de novia.