25°
32° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 30 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
30 de Enero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

“Le inyectaron algo antes de matarla”: detalles del asesinato en Los Ángeles de la joven argentina

Según reveló su hermano, Narela Barreto llevaba varios días muerta cuando la encontraron a cinco cuadras del lugar donde residía. El dinero que necesitan para repatriar los restos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 Narela Barreto tenía 27 años, se había mudado a Estados Unidos en busca de otro futuro pero tras permanecer cinco días desaparecida, fue encontrada sin vida. En las últimas horas se conocieron detalles sobre cómo fue el brutal hallazgo, mientras que la familia de la joven argentina está desesperada y necesita ayuda para trasladar el cuerpo. Unos 50 mil dólares para repatriar el cuerpo.

 

La joven había sido vista por última vez el viernes 21 de enero, cuando según el relato de los vecinos, se subió a un auto. Lamentablemente apareció muerta.

 

Su familia había realizado un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda. Fue su padre quien fue notificado de este desenlace tras llegar a Estados Unidos.

 

Antes de mudarse a Estados Unidos, Narela vivía en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de ZamoraDesde mediados de 2024 se había radicado en la región, primero en Miami y luego en Los Ángeles. Trabajaba en diferentes empleos, entre ellos de moza.

 

Tras confirmarse la muerte de Narela, su hermano Santiago dio detalles acerca del conmocionante hallazgo. Mientras avanza la causa, la familia de aportó más datos sobre la investigación y la hipótesis que manejan. Además, realizaron una colecta para recaudar la suma de dinero que necesitan para repatriar el cuerpo a la Argentina. “Mi papá que ya viajó para allá nos comunicó que al parecer ella murió el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas”, reveló Santiago.

 

Asimismo, confirmó que el cuerpo de Narela fue hallado en la calle a cinco cuadras del departamento donde se había mudado hacía apenas una semana. “Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”, indicó el joven.

 

Según señaló Santiago, su familia sospecha que la joven fue atacada mientras iba a trabajar. “Pensamos que le habrán inyectado algo antes de matarla, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque, habrá sido el homicidio”, dijo.

 

Y contó que un amigo de ella logró entrar a su departamento con la Policía. “Estaba todo en orden. No fue un intento de robo, esto fue en la calle”, insistió.

 

El joven también sostuvo que su hermana no se habría tomado un auto de aplicación. “Cuando ella tomaba Uber, su cuenta estaba vinculada con el mail de mi mamá. El último registrado fue de entrega, no es que ella se haya subido”, afirmó. Y descartó la posibilidad de que haya estado de novia.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Municipalidad confirmó los artistas presentes en el nuevo aniversario de Esquel
2
 Alerta en Comodoro: fuerte explosión y nuevos derrumbes en el cerro Hermitte
3
 Estrategia en Los Alerces: Ariel Amthauer detalló el operativo para frenar el incendio
4
 Fin de semana sin alcohol en la Comarca Andina
5
 QEPD Aurelia Elida Romero
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
5
 Solidaridad sin fronteras: Bomberos de Chile regresan tras combatir los incendios
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -