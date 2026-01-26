El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel

Persiste el impacto de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

La ciudad de Esquel continúa rodeada y afectada por una densa capa de humo.

La situación se agudizó durante la jornada del domingo debido a la intensidad de las ráfagas de viento provenientes del sector oeste, las cuales actuaron de forma directa sobre la zona del incendio, empujando la masa de aire contaminado hacia el valle donde se asienta la localidad.

Hoy lunes, a la persistencia del humo, aunque menos visible en la zona urbana, se le suma la cercanía del fuego, llegando a 22 kilómetros, debido al recrudecimiento durante la noche de la zona cercana a Esquel.

En la ruta Esquel-Cholila, las columnas de humo se fusionan, con los incendios en ambos extremos y con la región teñida de gris tanto en el cielo como en la tierra.

SL