Corcovado comenzó los festejos de su °130 Aniversario con música y fuegos artificiales

La localidad de Corcovado celebra su °130 aniversario con numerosas actividades para todo público durante este fin de semana largo.

El intendente Ariel Molina, en diálogo con Red43, marcó que los preparativos este año "fueron duros", marcando un breve inconveniente eléctrico, "pero lindos, de festejo que va a durar hasta las 4 de la mañana", refiriéndose a lo que fue la primer jornada el día de ayer viernes.

A las cero horas, cumpliéndose el día oficial del aniversario, Molina contó cómo se prepararon "10 minutos de fuegos artificiales, junto a la música en vivo".

Pero la fiesta no frena la presentación de nuevas obras para la ciudad desde temprano en la mañana de hoy, donde serán recorridas desde las 10 horas, seguidas por "un asado popular para más de dos mil quinientas personas, más de dos mil kilos de carne y mil quinientos chorizos", detalló.

Está celebración cuenta con el acompañamiento y presencia del Telebingo sorteando se desde la localidad, con números musicales nacionales que potenciarán el encuentro para una nueva noche larga de fiesta "hasta las 4 de la mañana", en la vecina localidad.

SL