La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad

Brenda Barattini, la arquitecta comodorense condenada en 2019 por cortarle el pene a su amante en un episodio ocurrido en 2017, recuperó la libertad condicional luego de que un Juzgado de Ejecución de Córdoba avalara su solicitud al acreditar que cumplió gran parte de la pena y obtuvo importantes estímulos educativos y laborales dentro del penal.

La mujer había sido sentenciada a 13 años de prisión por tentativa de homicidio calificado por alevosía. El tribunal determinó en aquel momento que Barattini atacó a su amante mientras él se encontraba indefenso.

Además del proceso penal, la Justicia hizo lugar de manera parcial a la demanda civil y ordenó que la arquitecta indemnizara al damnificado con una suma económica relevante.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la libertad condicional fue concedida diez meses antes de la fecha inicialmente prevista, gracias a los beneficios acumulados por su actividad sostenida en cursos, estudios y talleres intramuros.

“Ya está concedida la libertad condicional. Se consiguió porque el juzgado de ejecución lo concedió 10 meses antes, que fueron los beneficios que tuvo por todos los tipos de cursos que hizo”, explicaron.

Durante su paso en prisión, Barattini finalizó la carrera de arquitectura, inició estudios de abogacía y se destacó en actividades artísticas. “Hizo mucho lo que es artes, inclusive participó en concursos de pintura y teatro”, detallaron allegados.

También colaboró en la organización de la biblioteca del establecimiento y realizó diversas tareas vinculadas al servicio penitenciario. Todos los informes psicosociales, de conducta y de concepto fueron calificados con los puntajes más altos, un factor clave para acceder al beneficio.

Tras obtener la libertad, Barattini se trasladará a Comodoro Rivadavia, donde vivirá junto a su madre —también arquitecta— y retomará su actividad profesional.

La decisión marca el cierre de una etapa judicial que tuvo amplia repercusión pública y abre el camino para su reinserción social bajo los controles propios del régimen de libertad condicional.