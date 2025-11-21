22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 21 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales
21 de Noviembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad

La obtuvo de manera condicional después de realizar cursos de pintura y teatro. Se instalará en Comodoro Rivadavia donde vive su madre y ejercerá su profesión. El hecho ocurrió en 2017 y había sido condenada a 13 años. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Brenda Barattini, la arquitecta comodorense condenada en 2019 por cortarle el pene a su amante en un episodio ocurrido en 2017, recuperó la libertad condicional luego de que un Juzgado de Ejecución de Córdoba avalara su solicitud al acreditar que cumplió gran parte de la pena y obtuvo importantes estímulos educativos y laborales dentro del penal.

 

La mujer había sido sentenciada a 13 años de prisión por tentativa de homicidio calificado por alevosía. El tribunal determinó en aquel momento que Barattini atacó a su amante mientras él se encontraba indefenso.

 

Además del proceso penal, la Justicia hizo lugar de manera parcial a la demanda civil y ordenó que la arquitecta indemnizara al damnificado con una suma económica relevante.

 

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la libertad condicional fue concedida diez meses antes de la fecha inicialmente prevista, gracias a los beneficios acumulados por su actividad sostenida en cursos, estudios y talleres intramuros.

 

“Ya está concedida la libertad condicional. Se consiguió porque el juzgado de ejecución lo concedió 10 meses antes, que fueron los beneficios que tuvo por todos los tipos de cursos que hizo”, explicaron.

 

Durante su paso en prisión, Barattini finalizó la carrera de arquitectura, inició estudios de abogacía y se destacó en actividades artísticas. “Hizo mucho lo que es artes, inclusive participó en concursos de pintura y teatro”, detallaron allegados.

 

También colaboró en la organización de la biblioteca del establecimiento y realizó diversas tareas vinculadas al servicio penitenciario. Todos los informes psicosociales, de conducta y de concepto fueron calificados con los puntajes más altos, un factor clave para acceder al beneficio.

 

Tras obtener la libertad, Barattini se trasladará a Comodoro Rivadavia, donde vivirá junto a su madre —también arquitecta— y retomará su actividad profesional.

 

La decisión marca el cierre de una etapa judicial que tuvo amplia repercusión pública y abre el camino para su reinserción social bajo los controles propios del régimen de libertad condicional.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka
2
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
3
 Cinco nadadores de Esquel participarán en el Nacional de Infantiles y Menores
4
 El ISFD 804 abre las inscripciones para el Profesorado de Matemática 2026
5
 El congreso Guararé SBK toma Esquel con talleres intensivos y fiestas sociales
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
5
 “El sello de nacer antes”: la palabra del neonatólogo Battistessa
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -