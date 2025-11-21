Una oficial de policía jugó al pool con el uniforme y la suspendieron por “conducta indecorosa”

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue separada preventivamente de sus funciones tras la difusión de una serie de videos en redes sociales en los que aparece utilizando el uniforme reglamentario fuera del ámbito laboral.

La agente, identificada como Nicole Gabriela V., quedó en situación de disponibilidad mientras avanza el sumario administrativo iniciado por “conducta indecorosa”.

El episodio comenzó a investigarse después de que la Comisaría Vecinal 12B informara que la oficial se encontraba con licencia médica por un “estatus convulsivo”, a la espera de una junta médica.

En paralelo, circuló en redes un video de Instagram donde se la ve jugando al pool junto a otra mujer, también vestida con uniforme policial aunque sin identificación visible. La interacción con los seguidores, según el parte interno, tenía un tono “inocente, controlado e insinuante”.

Las autoridades confirmaron que la agente era una de las protagonistas del video, que rápidamente sumó reproducciones y comentarios. La otra mujer que aparece en la grabación no pertenece a la fuerza, de acuerdo con la información que figura en el informe remitido a Asuntos Internos.

A partir de la verificación de las imágenes, se inició un sumario por infracción a las normas de conducta y uso del uniforme establecidas en la Ley 5688 de Seguridad Pública, bajo el argumento de que la exposición pública “afecta el prestigio institucional”.

El 16 de octubre, mediante la Resolución 2025-642-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso que la agente pase a disponibilidad, una medida que la aparta momentáneamente del servicio mientras se determina si habrá sanciones definitivas.

Con poco más de tres años de antigüedad, la oficial registraba un “concepto regular” en su legajo. Ahora, el resultado del proceso administrativo definirá su futuro dentro de la Policía de la Ciudad.