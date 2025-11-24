Alerta amarilla por altas temperaturas en nuestra región

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes 24 de noviembre.

El aviso abarca a los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, donde se esperan valores térmicos que podrían generar un impacto leve a moderado en la salud, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Desde Protección Ciudadana recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, no realizar actividad física intensa en horarios de mayor calor y prestar especial atención a los grupos de riesgo.

Para consultas o asistencia, se encuentra disponible la línea 0800-666-2447.