22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 23 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaRed43CausaCuadernos
23 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Declaración de Ernesto Clarens: nuevos detalles en el juicio por la Causa Cuadernos

En la tercera audiencia del juicio, se revisaron los principales tramos de la declaración de Ernesto Clarens, quien detalló el funcionamiento de un esquema de recaudación ligado a la obra pública.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La lectura de la declaración como imputado colaborador de Ernesto Clarens aportó detalles sobre un mecanismo de recaudación que, según su testimonio, operó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Afirmó que su rol consistía en recibir aportes de constructoras, convertirlos en dólares y entregarlos a José López o a los contactos que este indicara.

 

Clarens ubicó el inicio de su participación en 2005, tras una reunión con Carlos Wagner en la sede de la Cámara de Empresas Viales. Señaló que representantes de firmas del sector acudían periódicamente a sus oficinas para entregar fondos calculados como un porcentaje de lo facturado, normalmente cercano al 10%. Mencionó montos semanales equivalentes a unos USD 300.000, que luego cambiaba en el mercado informal.

 

Indicó que los pagos se realizaban en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y que Daniel Muñoz coordinaba los lugares de entrega. Afirmó que la “Camarita” le proporcionaba información sobre licitaciones, sobreprecios y adjudicaciones, y que las empresas definían entre sí quiénes competirían y qué valores ofertarían.

 

Según su declaración, tras la muerte de Néstor Kirchner, el esquema se desactivó, y estimó que durante su intervención circularon unos USD 30 millones. Añadió que Cristina Fernández de Kirchner pidió asistencia para la empresa GOTTI y que, en 2012 y 2013, algunas constructoras aportaron fondos para campañas políticas, que él también entregó a López.

 

Finalmente, sostuvo que parte del dinero se trasladaba en aviones oficiales hacia Santa Cruz y que era almacenado en una bóveda en la residencia de los Kirchner en El Calafate. Todo lo declarado será considerado por el tribunal en el avance del juicio.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Innovación para frenar la tucura
2
 El Gardelito de la laguna La Zeta
3
 Tejo, encuentros y comunidad: el barrio 28 de Junio sigue creciendo
4
 Continúa el buen clima en Esquel
5
 Monteoliva y Presti asumirán Seguridad y Defensa tras la salida de Bullrich y Petri
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 Alicia Vallejos QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -