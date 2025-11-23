Tejo, encuentros y comunidad: el barrio 28 de Junio sigue creciendo

Gastón Escobar, presidente del barrio 28 de junio, dialogó con Red43 sobre el 4to Encuentro de Adultos Mayores.

"Veníamos viendo que nosotros tenemos una población muy grande de adultos mayores y que no habían espacios ni actividades destinadas a ellos. Trabajando en conjunto con estudiantes de la Universidad del Chubut, también con Policía Comunitaria y otras instituciones, pudimos empezar a instalar una agenda destinada a actividades para ellos", comentó Gastón sobre los inicios de este proyecto.

Al respecto, aseguró: "Este tipo de encuentros y actividades son muy ricas e importantes para ellos porque no solamente los acompaña desde lo humano sino también aporta a la salud y a tener un acercamiento con todos los vecinos. La verdad estamos muy contentos".

Con mucho trabajo de por medio, Gastón puede anunciar una nueva cancha de tejo: "Estamos muy contentos porque pudimos conseguir todas las cosas para la inauguración de la primera cancha de tejo y la idea es poder hacer dos. Agradecemos a todos los que colaboraron para poder tener los materiales que son varios y costosos".

La cancha de tejo estará disponible todos los fines de semana para que todos los vecinos puedan disfrutarla. Para más información sobre esta y todas las demás actividades dirigirse a las redes sociales del barrio.

Gastón concluye agradeciendo a la Policía Comunitaria por el apoyo constante, a los vecinos del barrio que colaboran para que todos los objetivos se cumplan: "Creo que en conjunto estamos recuperando algunos valores propios de la identidad de nuestro barrio".

R.G.