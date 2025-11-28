18°
Viernes 28 de Noviembre de 2025
Esquel alcanzará 26°C y se esperan tormentas con 70% de probabilidad

La jornada comenzará con cielos despejados y temperaturas en ascenso hasta los 26°C, pero la probabilidad de tormenta comenzará a las 17:00 horas y se intensificará a la medianoche.
Esquel tendrá una jornada de clima extremo mañana, viernes 28 de noviembre, con una máxima de 27°C y probabilidad de tormentas por la tarde y noche. La mañana comenzará con temperaturas más frescas y cielo parcialmente nublado. A las 8:00 horas, se esperan 14°C con cielos nublados y claros y una sensación térmica de 14°C.

 

La temperatura ascenderá rápidamente, alcanzando los 26°C a las 14:00 horas, bajo condiciones de nubes y claros. Sin embargo, a las 17:00 horas se espera la llegada de una tormenta, con un 40% de probabilidad de precipitación (0.4 mm) y una máxima de 27°C. El viento será del Oeste, con velocidades de 11 a 34 km/h.

 

El pronóstico indica que la inestabilidad continuará hacia la noche. A las 23:00 horas, la probabilidad de tormenta aumenta al 70% (3.6 mm de precipitación), con una temperatura de 17°C y vientos del Noroeste. Los ciudadanos deben tomar precauciones por las altas temperaturas y las precipitaciones esperadas.

T.B

 

