Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809

La carrera de Lengua y Literatura del ISFD 809 (Instituto Superior de Formación Docente) celebró con gran emoción la graduación de cuatro de sus estudiantes: Marisol Birozi, Ingrid Hughes, Maira Flores y Romina Alvarado. Tras un exitoso y muy emotivo coloquio en la Práctica Pedagógica Docente IV (PPD IV), las jóvenes cierran su ciclo académico para convertirse en colegas.

La coordinadora del área, Cecilia Firmenich, transmitió la felicitación y el orgullo de todo el equipo docente. "Esperamos que durante estos años de trayectoria se hayan llevado lo mejor de la carrera: conocimiento académico, vocación docente y calidez", expresó Firmenich.

El momento que resonó con mayor fuerza fue la reflexión final compartida por las propias egresadas. Dejando una valiosa lección para quienes continúan formándose, coincidieron en que "no existe la clase perfecta, sino el deseo de enseñar y de aprender también junto a nuestros estudiantes". Un mensaje que subraya la humildad y el compromiso constante de la profesión.

Con una mezcla de nostalgia y alegría, la Coordinadora se despidió con un "abrazo inmenso", asegurando que si bien "se las extrañará", el reencuentro es inminente: "Seguramente nos encontraremos como colegas en alguna institución".

E.B.W.