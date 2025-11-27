19°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 27 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
27 de Noviembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Rompieron un candado y saltaron una reja: así de fácil se fueron dos presos de una comisaría

Los prófugos son dos peligrosos delincuentes detenidos por homicidio y robos agravados. Dicen que “la estatura de ambos fue clave para la fuga”. Los buscan con un operativo cerrojo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Cipolletti vivió una tarde de extrema tensión tras confirmarse la fuga de dos presos considerados peligrosos, quienes lograron evadirse de la Comisaría 4° con una maniobra tan simple como efectiva: romper un candado, trepar una reja y desaparecer hacia un descampado lindero.

 

Los protagonistas de la fuga son Carlos David “Peke” Peña, acusado por el homicidio de Bruno Joaquín Antical en Costa Sur, y Martín Emanuel Kovalow, detenido por robos agravados. Ambos aprovecharon un momento crítico en la guardia interna para ejecutar un plan rudimentario pero certero.

 

Según las primeras informaciones, los internos violentaron el candado de una reja interna, accedieron al patio de la comisaría y, valiéndose de su gran altura —Peña mide 1,80 metros y Kovalow 1,95—, treparon hasta el techo con rapidez. Desde allí saltaron hacia el descampado ubicado sobre calle Roca, un sector oscuro y sin circulación, ideal para perderse en cuestión de segundos.

 

Una vez que alcanzaron el techo, el resto fue cuestión de segundos. Saltaron al baldío contiguo y desaparecieron sin dejar rastros, lo que evidencia lo vulnerable que resultó la estructura de seguridad del edificio policial frente a una acción tan básica como forzar un candado.

 

Vecinos de la zona aseguran que el descampado suele tener malezas altas y áreas poco iluminadas, una combinación que favorece la evasión y dificulta la detección inmediata.

 

Cuando el personal policial constató que los dos detenidos no estaban en sus celdas, se activó un amplio operativo cerrojo en distintos puntos de Cipolletti y en rutas de acceso a localidades cercanas. Participan móviles de la Brigada, patrulleros y unidades especiales que intentan reconstruir el recorrido de los prófugos.

 

La fiscalía de turno fue notificada de manera inmediata y se esperan nuevas medidas judiciales en las próximas horas para reforzar la búsqueda. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre avances en la localización de los fugados.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Operativo de emergencia tras vuelco de un camión en la Ruta 40
2
 Una joven logró redefinir su identidad legal y eliminar el apellido paterno por un fallo judicial
3
 Prisión y reparación por incendio: el imputado asume la culpa y paga la primera cuota
4
 SOEME rechaza la oferta paritaria y presenta una contra propuesta
5
 Decomisan 800 kilos de carne de guanaco transportada ilegalmente en la Ruta 25
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -