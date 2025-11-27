22°
Esquel, Argentina
Jueves 27 de Noviembre de 2025
27 de Noviembre de 2025
Atención Esquel: Corte de luz general para este sábado 29 de noviembre

TRANSPA comunicó la interrupción del servicio eléctrico para realizar mantenimiento programado en la Estación Transformadora y la línea de 132 KV, trabajos imprescindibles para la red de alta tensión.
La empresa TRANSPA comunicó a la comunidad de Esquel la realización de un corte en el suministro eléctrico total que afectará a toda la ciudad el próximo sábado. La interrupción se debe a trabajos de mantenimiento programado que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la red de alta tensión.

 

 

Detalles de la Interrupción y Mantenimiento

 

El corte de energía afectará la totalidad de Esquel y está programado para el sábado 29.

 

La franja horaria establecida para la suspensión del servicio es desde las 13:00 hasta las 17:00 horas.

 

Las tareas que motivan esta interrupción se centrarán en la Estación Transformadora Esquel y la línea de alta tensión de 132 KV. Estos trabajos son considerados imprescindibles para "garantizar el normal funcionamiento del Servicio Público de Transporte de Energía por Distribución Troncal en Alta Tensión".

 

 

Recomendaciones y Condiciones Climáticas

 

TRANSPA emitió el aviso con antelación para que los habitantes de la ciudad puedan "tomar los recaudos correspondientes" y así "minimizar los potenciales inconvenientes" que la falta de suministro eléctrico pudiera generar durante ese lapso de cuatro horas.

 

Es importante destacar que la ejecución de estos trabajos de mantenimiento está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de mal tiempo, la empresa podría verse obligada a reprogramar las tareas.

T.B

 

