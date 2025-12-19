Chubut consolida la digitalización de las políticas de Niñez y proyecta su expansión para el próximo año

El Ministerio de Desarrollo Humano llevó a cabo el 2º Encuentro Provincial de Coordinadores, un espacio destinado a evaluar el desempeño del Registro Único Nominal (RUN) durante el último año y definir los objetivos técnicos para el ciclo 2026. Esta plataforma informática es el eje del Sistema de Protección Integral de Derechos, ya que permite centralizar y monitorear todas las intervenciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes en la provincia, asegurando que cada situación cuente con un seguimiento digital preciso.

El RUN funciona como un repositorio centralizado que organiza las actuaciones de los Servicios de Protección de Derechos, los reportes de la Línea 102 y las diversas medidas de protección integral. Su implementación, amparada en la normativa provincial vigente, busca transformar los datos en herramientas de planificación, permitiendo que las decisiones en materia de políticas de infancia se tomen sobre la base de estadísticas reales y actualizadas en lugar de procesos fragmentados.

Durante el último año, el trabajo se centró en la transición hacia el formato digital en municipios y comunas rurales, lo que facilitó la depuración de legajos antiguos y una mejora notable en la calidad del registro. Este avance técnico permite que los equipos territoriales tengan una visión más clara de las situaciones activas, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando que el acompañamiento a las familias sea más ágil y coordinado entre los distintos niveles del Estado.

Para el año 2026, el proyecto contempla una expansión significativa de la plataforma al integrar de manera progresiva a los dispositivos de cuidado residencial y al área de Penal Juvenil. Al unificar estas áreas dentro del sistema de carga y seguimiento, la provincia contará por primera vez con una trazabilidad completa de las intervenciones en niñez, consolidando al RUN como el principal soporte tecnológico para la protección y el monitoreo de derechos en todo el territorio.

