Atada a un palo con sogas y alambre y sin agua: “Loquita”, la perra que volvió a vivir

La historia de “Loquita” comenzó con una denuncia de vecinos que escuchaban a un perro llorar de manera constante en un sector ubicado detrás del predio de la perrera municipal. Cuando personal de Sanidad Animal llegó al lugar encontró a la perra atada con cables y alambres, en evidente estado de abandono. Tras ser rescatada, inició un proceso de recuperación veterinaria y, días después, apareció una familia interesada en adoptarla, lo que podría darle un final feliz a una historia que conmovió a muchos vecinos de Bariloche.

El director de Sanidad Animal, Pablo Roque, relató cómo se inició el procedimiento. La primera en llegar al lugar fue una de las trabajadoras del área, conocida entre el equipo por su vínculo con los animales.

“La primera que llegó fue Elsa, que es la cuidadora de los perros, junto a una colaboradora voluntaria y lo que nos contó es que la perra estaba atada con cables y alambres, con palos”, contó Roque.

Tras liberarla, el equipo municipal la trasladó para comenzar el proceso de recuperación. Según explicó el funcionario, el estado del animal indicaba que llevaba poco tiempo en esa situación, aunque ya presentaba signos de debilidad. “La desataron y comenzamos a controlarla. Parecía que hacía uno o dos días que estaba así. Estaba desesperada por tomar agua", señaló.

Desde ese momento comenzó un tratamiento nutricional y sanitario para mejorar su estado general: “Empezamos a darle una dieta nutricional para que avance la condición corporal. En cinco o seis días levantó un kilo doscientos", indicó. El trabajo veterinario incluyó además varios controles sanitarios.

“Esta semana la castramos y le realizamos todos los estudios necesarios hasta unos exámenes que estamos esperando los resultados de Buenos Aires", explicó. La recuperación de “Loquita” coincidió con la llegada a Bariloche de una familia que estaba buscando sumar un nuevo integrante.

“Justo vino hoy una familia de Salta que vino a vivir por un traslado del ejército a Bariloche. La perra es divina porque es espectacular. Así que se enganchó con el nene de la familia y con la madre”, contó. Ahora deberán cumplir el protocolo previo a la adopción: “Se van a cumplir los tres paseos que nos obliga el protocolo”, explicó.

Ese período también permite completar la recuperación de la perra: “Nos da tiempo para que se recupere de las cicatrices de la cirugía de castración”, agregó. “Los estamos organizando y conociéndose, si anda todo bien el lunes se irá en adopción”, señaló. Si bien el caso conmovió por su final feliz, Roque señaló que detrás hay una problemática que se repite. “Lamentablemente es un abandono de animal. La dejaron abandonada, atada para que alguno la salve”, afirmó.

El funcionario advirtió que la situación se agrava en contextos económicos difíciles: “En esta época así de crisis económica, este tipo de situaciones son cada vez más comunes”, sostuvo.