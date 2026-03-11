Habrá una nueva feria de arte este fin de semana en Esquel

11 de Marzo de 2026
Este sábado 14 de marzo, de 17 a 21 horas habrá una nueva jornada de feria de arte en el nuevo espacio cultural esquelense, Cofradía Arte Sur, ubicado en Sáenz Peña 1668.
La Feria de Arte convoca a artistas y hacedores culturales a compartir lo que producen, desde textiles, accesorios, obras en pequeño formato y arte objeto.
Además, estará la presentación musical de Sebastián Staltari, Sol ibaldi y Rocio Staltari.
Desde Cofradía Arte Sur aclaran que pueden ingresar por el portón negro ya que la feria se realiza en el fondo de la casa.
SL
