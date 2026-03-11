20°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 11 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquelarte
11 de Marzo de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Habrá una nueva feria de arte este fin de semana en Esquel

Cofradía Arte Sur propone una nueva jornada de exposición y venta de obras, éste sábado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 14 de marzo, de 17 a 21 horas habrá una nueva jornada de feria de arte en el nuevo espacio cultural esquelense, Cofradía Arte Sur, ubicado en Sáenz Peña 1668.

 

La Feria de Arte convoca a artistas y hacedores culturales a compartir lo que producen, desde textiles, accesorios, obras en pequeño formato y arte objeto.

 

Además, estará la presentación musical de Sebastián Staltari, Sol ibaldi y Rocio Staltari.

 

Desde Cofradía Arte Sur aclaran que pueden ingresar por el portón negro ya que la feria se realiza en el fondo de la casa.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los Alerces: monitoreo con drones y hallazgo de barcos históricos en el Lago Rivadavia
2
 Campaña solidaria por la salud del joven atropellado en Trevelin
3
 Trevelin habilita un nuevo acceso al Río Grande tras un reclamo histórico de una familia de la zona
4
 Crisis industrial: Tulipán despidió a 220 trabajadores por la caída del consumo
5
 “Yo lo vi ganador en los tres rounds”
1
 Habrá una nueva feria de arte este fin de semana en Esquel
2
 Plan de monitoreo y restauración en el Parque Nacional Los Alerces
3
 El Desafío Los Alerces define su cronograma y modalidades para abril
4
 Esquel presenta el Campeonato Provincial de Cross Country
5
 ¿Querés ir al Mundial por 3 mil pesos? La nueva propuesta de la Quiniela del Chubut
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -