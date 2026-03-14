No le gustaron las notas de su hija, fue a la escuela y terminó a las piñas con docentes y alumnos

Un violento episodio se registró el pasado martes por la tarde en la Escuela N° 723 “Puerto Argentino” de Comodoro Rivadavia, donde una mujer agredió físicamente a un adolescente de 15 años y terminó golpeando también a docentes que intentaron intervenir para frenar la situación. El hecho derivó en la intervención policial y en una medida judicial que le prohíbe acercarse al establecimiento.

El segundo jefe de la Unidad Regional de Policía, Cristian Mulero, confirmó que personal de la Comisaría Quinta tomó intervención luego de un llamado de las autoridades del establecimiento educativo, que alertaron sobre una situación de violencia dentro del predio escolar.

Según explicó el jefe policial, la mujer se presentó en la escuela para reclamar por las condiciones académicas de su hija y mantuvo una discusión con docentes y directivos. Sin embargo, al retirarse del lugar se produjo el episodio más grave.

De acuerdo con lo reconstruido por los efectivos policiales a partir del testimonio de docentes y directivos, la mujer se cruzó en el establecimiento con un adolescente de 15 años y lo agredió físicamente sin que existiera un conflicto previo entre ambos.

“El joven corre a resguardarse dentro del interior del establecimiento y esto es percibido por la docente y la directiva, que intervienen para protegerlo. En ese momento, al ponerse entre la víctima y la agresora, reciben varios golpes de puño por parte de esta persona”, explicó Mulero.

La agresión generó momentos de tensión dentro de la escuela. Mientras el adolescente intentaba refugiarse en el edificio, los docentes intervinieron para evitar que continuara el ataque.

Fue en ese contexto cuando la mujer también terminó agrediendo a los adultos que intentaban frenar la situación. Según detalló el jefe policial, tras los golpes la agresora desistió de continuar con el ataque y se retiró del lugar, no sin antes lanzar amenazas contra el personal educativo.

“En el momento de retirarse también profiere amenazas contra la docente y los directivos del establecimiento”, indicó Mulero.

Una de las cuestiones que más llamó la atención del hecho es que, según confirmaron desde la policía, no existe registro de un conflicto previo entre la hija de la mujer y el joven agredido. “No hay antecedentes de que el joven le haya dicho algo o que hayan tenido algún tipo de enemistad previa”, aclaró el jefe policial.

En ese sentido, las autoridades presumen que la agresión pudo haberse producido como una reacción impulsiva de la mujer luego de la discusión mantenida con los docentes. “Presumimos que, ofuscada por la situación que se había generado en la discusión por las cuestiones académicas de su hija, en forma de descargo se encontró con este joven y se la agarró con él”, sostuvo Mulero.

Tras el episodio, personal policial logró identificar a la mujer y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Además, el Servicio de Protección de Menores dispuso una medida cautelar que establece la prohibición de acercamiento de la agresora hacia el establecimiento educativo, los directivos, los docentes involucrados y el adolescente que resultó víctima del ataque.

Fuente: ADN