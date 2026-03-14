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Por Redacción Red43

Mily González se alzó con el título de campeona en AMBAPA

La joven deportista local venció a "La Indomable" Nazarena Roca, de Rawson en una magistral velada deportiva en el Gimnasio Municipal.
Por Redacción Red43

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La representante local Yuliana "Mily" González derrotó en fallo unánime a Nazarena Roca de Rawson y conquistó el título AMBAPA.

 

Anoche, viernes 13 de marzo desde las 21 horas, Esquel volvió a vivir una noche de box en el Gimnasio Municipal León Camilo Catena.

 

Con el debut en su tierra de la joven y talentosa Yuliana "Mily" González, quien tiene un registro de más de treinta peleas previas en distintos puntos del país.

 

 En los minutos previos a su victoria, la joven celebró el poder demostrar entre sus familiares y vecinos el fruto de su trabajo: "Un poquito nerviosa, ya pasamos el pesaje, así que ahora a alimentarnos y hidratarnos bien para llegar bien a la noche. No hay mucho boxeo acá en Esquel y es lindo que empecemos el año peleando acá en Esquel y que se mueva un poco más el boxeo".

 

Los tres rounds la dieron por ganadora por puntos, frente a Nazarena "La Indomable" Roca, quien representó a la ciudad de Rawson y suma veintidós peleas en su trayectoria amateur.

 

 Roca expresó su alegría al llegar desde otra ciudad para seguir cultivando el deporte en esta categoría femenina: "Vamos a hacer lo que estuvimos trabajando y que sea lo que Dios quiera".

 

SL

 

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