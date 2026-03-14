¿Juego sexual o femicidio?, misterio y muerte en la madrugada fatal de Ada

Ada Barroso Quilo, de 44 años, falleció el pasado lunes 9 en un hecho que la Justicia investiga como presunto femicidio, aunque en principio se creyó que se trataba de un accidente.

La víctima era oriunda de Cochabamba, Bolivia, aunque residía desde hacía unos 20 años en la ciudad del norte santacruceño, donde había formado su vida. Trabajaba en una conocida panadería de la ciudad y era madre de una hija.

Su fallecimiento generó un fuerte impacto en la comunidad. La mujer fue velada este jueves, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer qué ocurrió durante la madrugada del lunes 9 de marzo en la vivienda donde fue hallada sin vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ese día, cerca de las 2:25, en una vivienda ubicada en calle Las Margaritas al 1500, en el barrio 132 Viviendas.

De acuerdo con lo informado por el comisario inspector Alejandro Gutiérrez, jefe de la Dirección General Norte de la Policía de Santa Cruz, la policía acudió al lugar tras el llamado de un vecino. Según relató, el propietario de la vivienda alertó a las autoridades al indicar que una mujer se había desvanecido y tenía problemas para respirar.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, Ada ya no presentaba signos vitales. En el sitio también se encontraban dos personas que habían intentado reanimarla con maniobras de RCP antes de la llegada del personal médico.

El profesional de salud que arribó al domicilio confirmó el fallecimiento y advirtió que se trataba de una muerte de dudosa causa, lo que activó inmediatamente el protocolo judicial. Tras iniciarse la investigación, el cuerpo fue trasladado a Puerto Deseado para la realización de la autopsia.

El informe forense conocido 48 horas después fue determinante para el avance del caso: estableció que la mujer murió por asfixia mecánica y que además presentaba otras lesiones en el cuerpo.

Ese resultado llevó al juez de la causa a considerar que podría tratarse de un femicidio, por lo que se ordenó la detención e incomunicación de la pareja de la víctima, identificada como S. Navarro, de 34 años.

De acuerdo con lo informado por la policía, el hombre detenido habría dado una primera versión sobre lo ocurrido, señalando que la muerte se habría producido durante prácticas íntimas distintas a las habituales en la pareja, un juego sexual que terminó de manera trágica.

Sin embargo, desde la investigación aclararon que esa hipótesis deberá ser comprobada con las pruebas científicas y periciales.

“Uno puede decir un montón de cosas, pero la prueba física y científica es irrefutable”, sostuvo el jefe policial. Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación y en las próximas horas se espera que el principal sospechoso sea indagado por la Justicia.

Los investigadores trabajan ahora en reconstruir lo ocurrido durante la madrugada de la muerte, analizando testimonios de vecinos y los elementos reunidos en la escena.

Hasta el momento, según indicaron desde la policía, no existían denuncias previas ni medidas judiciales por violencia entre la víctima y el detenido, aunque la causa continúa en desarrollo para determinar con precisión qué ocurrió en las horas previas a la muerte de Ada Barroso Quilo.