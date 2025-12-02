Interrupción del servicio de agua en un barrio de Trevelin

La Cooperativa 16 de Octubre informa a los vecinos del Barrio Planta de Gas y zonas aledañas que el servicio de agua potable se encuentra momentáneamente interrumpido debido a la reparación de una pérdida en la red.



En los barrios cercanos podrá registrarse baja de presión mientras duren las tareas.



El servicio será restablecido durante el transcurso de la mañana, una vez finalizados los trabajos.



La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. agradece la comprensión y las disculpas por las molestias ocasionadas.



SL