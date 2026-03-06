Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, repasó las obras de infraestructura realizadas en la ciudad y defendió el sistema de financiamiento compartido con los vecinos para llevar adelante mejoras urbanas.

En ese marco, el jefe comunal respondió a cuestionamientos de la oposición sobre el esquema utilizado para ejecutar algunas obras. “A los populistas que piensan que las obras las debe pagar el Estado, les aclaro que el Estado somos todos”, expresó durante su discurso.

Taccetta señaló que la ciudad experimentó un crecimiento en los últimos años que no siempre fue acompañado por infraestructura. “Atendiendo las demandas de una ciudad que ha crecido durante los últimos años, pero que no ha sido acompañada por infraestructura y mantenimiento, gestionamos en entidades bancarias líneas de crédito especiales para frentistas”, afirmó.

Según explicó, el municipio impulsó distintos programas para mejorar la infraestructura urbana, entre ellos el plan de cordón cuneta, el plan de adoquinado, el plan de bacheo, el plan integral de mantenimiento urbano y el plan de acceso a los servicios básicos.

En relación con los avances concretados, indicó que en 2025 se logró adoquinar 24 arterias de la ciudad. “En 2026 seguiremos ejecutando obras por más de 50 cuadras de cordón cuneta y se ejecutarán los convenios de adoquines firmados por más de 30.000 metros cuadrados”, precisó.

El intendente aseguró que estas intervenciones permitieron recuperar la presencia del municipio en los barrios. “Hoy, después de muchos años, los vecinos ven un municipio activo, con presencia en la calle, ejecutando obras de infraestructura y ordenamiento urbano. Una cuadra adoquinada es una calle menos para mantener y una solución para toda la comunidad”, sostuvo.

Respecto al mecanismo de financiamiento, explicó que las obras se realizan a pedido de los propios vecinos. “Las obras son solicitadas por al menos el 70 por ciento de los vecinos beneficiados, el monto de las mismas es la suma de todos los costos que implican hacer el trabajo y la modalidad de pago es elegida por ellos”, señaló.

En materia de espacios públicos, Taccetta también destacó la reciente inauguración de la segunda etapa del Paseo de la Cascada. “Con gran inversión municipal inauguramos la semana pasada la segunda etapa del paseo de la cascada”, indicó, y detalló que la obra incluyó iluminación LED, mobiliario urbano, barandas, cargadores solares, bicisenda y la plantación de más de mil ejemplares producidos en el vivero municipal.

Además, adelantó que durante 2026 se avanzará con la tercera etapa del proyecto, que se extenderá desde la avenida Ameghino hasta calle Avellaneda. Según explicó, se tratará de una inversión público-privada que incorporará más metros de bicisenda y un paseo gastronómico y comercial en vagones del Viejo Expreso Patagónico.

Finalmente, el intendente remarcó que varias de las obras anunciadas en el discurso de apertura del año pasado ya fueron concretadas. “Todo lo anunciado en el discurso de apertura de sesiones lo hemos cumplido. Bienvenido sea que los vecinos se hayan acostumbrado a que su gobierno prometa y cumpla”, concluyó.

R.G.