Esquel: detuvieron a un hombre tras robar en un local y ser perseguido por el dueño

Un hombre fue detenido en Esquel luego de ser acusado de robar mercadería en un local comercial y ser perseguido a pie por el propio damnificado.

El hecho ocurrió este 5 de marzo alrededor de las 12:50, cuando la Policía recibió el llamado de la víctima, quien informó que estaba siguiendo a un sujeto que momentos antes le había sustraído elementos de su comercio, ubicado sobre calle Sarmiento entre avenida Alvear y 9 de Julio.

De acuerdo con el parte policial, el sospechoso ingresó a otro local situado a media cuadra del lugar del hecho. Minutos después, personal policial llegó al sitio y procedió a la detención de Héctor B.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre llevaba ocultos entre sus prendas los elementos denunciados como robados.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera de Esquel, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

