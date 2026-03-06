15°
Viernes 06 de Marzo de 2026
RED43 policiales #Esquel
06 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Esquel: detuvieron a un hombre tras robar en un local y ser perseguido por el dueño

El sospechoso fue alcanzado por la Policía en otro comercio cercano, donde intentó ocultar entre sus prendas los elementos sustraídos. Quedó detenido y será llevado a audiencia de control.
Por Redacción Red43

Un hombre fue detenido en Esquel luego de ser acusado de robar mercadería en un local comercial y ser perseguido a pie por el propio damnificado.

 

El hecho ocurrió este 5 de marzo alrededor de las 12:50, cuando la Policía recibió el llamado de la víctima, quien informó que estaba siguiendo a un sujeto que momentos antes le había sustraído elementos de su comercio, ubicado sobre calle Sarmiento entre avenida Alvear y 9 de Julio.

 

De acuerdo con el parte policial, el sospechoso ingresó a otro local situado a media cuadra del lugar del hecho. Minutos después, personal policial llegó al sitio y procedió a la detención de Héctor B.

 

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre llevaba ocultos entre sus prendas los elementos denunciados como robados.

 

El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera de Esquel, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

 

 

R.G.

 

