El Esquel Rugby Club viaja a El Bolsón con delegación completa de Juveniles y Primera

El rugby local vive un momento histórico de reconstrucción. Este sábado, el Esquel Rugby Club marcará su regreso oficial a la competencia de la Unión de Rugby de los Lagos del Sur. El escenario del debut será El Bolsón, donde el equipo cordillerano pondrá a prueba el trabajo realizado durante meses de preparación.

El regreso de la Primera División

Para Tobías Pacheco, capitán del equipo, el inicio del torneo tiene un significado especial que trasciende lo deportivo. "Estamos muy bien, la verdad. Pudimos juntar a mucha gente, estamos ordenados y nos estamos conociendo de a poquito en la cancha", señaló el referente del plantel.

Pacheco subrayó que volver a tener un equipo competitivo en la máxima categoría es el resultado de un largo proceso: "Es una gran noticia después de tantos años sin equipo, sin Primera. La realidad es que estamos bastante bien armados".

Delegación completa y protagonismo juvenil

El club no solo viajará con su equipo principal, sino que lo hará con una estructura que refleja el crecimiento de la institución. Este sábado, una numerosa delegación partirá hacia la localidad rionegrina incluyendo a las categorías: M-14, M-16, M-18 y Primera División

"Viajamos con varias categorías, lo que es un gran paso para el club porque hace años que no se daba. Va a ser un lindo día de rugby el sábado", afirmó el capitán.

Próximas fechas en Esquel

Tras el debut como visitantes, el Esquel Rugby Club se prepara para ser anfitrión. Pacheco confirmó que las siguientes dos jornadas de la liga se disputarán en su cancha de Esquel, donde recibirán a los clubes Coihues de Villa La Angostura y Pehuenes de Bariloche.

"Los esperamos a todos para que nos vengan a ver en las próximas fechas de locales. Es el momento de acompañar el crecimiento del equipo", concluyó.