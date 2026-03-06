23°
90 días de lucha: la labor de "La Talento" en Cholila se ve respaldada por la nieve

La nevada de este miércoles ayudó a contener los incendios en Cholila. Tras tres meses de esfuerzo constante, la brigada "La Talento" continúa en terreno realizando tareas de enfriamiento sobre puntos calientes para evitar rebrotes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego de una temporada de incendios devastadores que azotaron la región cordillerana, el panorama comienza a mostrar signos de alivio definitivo. Las condiciones climáticas de este miércoles, marcadas por la caída de nieve y lluvia, permitieron contener los últimos focos activos en la jurisdicción de Cholila, brindando un respiro necesario a los equipos de emergencia.

 

"La Talento": 90 días en la línea de fuego

 

En este contexto, se destaca la labor de la Brigada de Incendios "La Talento" de Cholila. Sus integrantes han estado combatiendo los siniestros de manera continua desde hace aproximadamente tres meses, enfrentando jornadas extremas para proteger el patrimonio natural y las viviendas de la zona.

 

La persistencia de esta brigada local ha sido fundamental para sostener el operativo durante los momentos más críticos de la temporada, cuando las condiciones de sequedad y viento dificultaban cualquier intento de control.

 

El desafío de los puntos calientes

 

A pesar de la ayuda que "vino del cielo", el trabajo de los brigadistas no ha terminado. Actualmente, las tareas de "La Talento" y otros organismos colaboradores se concentran en la detección y enfriamiento de puntos calientes.

 

Estos son sectores donde el fuego aún se propaga bajo tierra (fuego subterráneo), alimentado por raíces y materia orgánica. Si estos sectores no se combaten adecuadamente con herramientas manuales y agua, el incendio puede reaparecer en superficie en otros puntos, incluso después de las precipitaciones.

 

Hacia el control total

 

Por estas horas, la prioridad absoluta es lograr la extinción total y evitar cualquier tipo de rebrote. El personal especializado estima que las tareas de monitoreo y enfriamiento continuarán durante varios días más. La presencia de nieve en el terreno facilita el descenso de la temperatura del suelo, permitiendo que los brigadistas realicen su tarea con mayor efectividad en el perímetro afectado.

 

