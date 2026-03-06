11°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 06 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43RepatriadosArgentinos varados
06 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Regresan los argentinos varados en Dubái: vuelos confirmados para domingo y lunes

A través de Emirates Airlines, el Gobierno iniciará la repatriación de los más de 630 argentinos afectados por el cierre del espacio aéreo. Los vuelos harán escala en Brasil y priorizarán a menores y personas con problemas de salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La incertidumbre para decenas de argentinos varados en Medio Oriente comienza a despejarse. Tras intensas gestiones diplomáticas, el Gobierno nacional confirmó que este domingo y lunes partirán desde Dubái los primeros dos vuelos de repatriación. La medida busca dar respuesta a una crisis logística generada por el conflicto bélico que mantiene el espacio aéreo regional operando de manera errática.

 

Cronograma y logística del regreso

 

Los vuelos, operados por Emirates Airlines, realizarán el trayecto Dubái - Buenos Aires con una escala técnica en Río de Janeiro, Brasil. Según informaron fuentes oficiales, este operativo es el resultado de una coordinación directa entre el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, y las autoridades de la compañía aérea.

 

Un escenario de alta complejidad

 

A seis días del inicio de la escalada que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, el registro de argentinos que solicitan ayuda para salir de la zona de conflicto no para de crecer:

 

Asistencia solicitada: Más de 630 personas se contactaron con las sedes consulares.

 

Origen de los varados: Si bien los vuelos parten de Dubái, la mayoría de los pasajeros son personas que quedaron bloqueadas originalmente en Israel y Qatar.

 

Estado del espacio aéreo: El canciller Pablo Quirno advirtió que la apertura de rutas es esporádica. "El lunes estuvo cerrado el 99% de los vuelos; el martes el 98% y recién el miércoles se logró abrir un 68%", detalló.

 

Criterios de prioridad y recomendaciones

 

Debido a que solo en Dubái hay cerca de 1.500 personas varadas de distintas nacionalidades, los cupos para los argentinos se asignarán bajo un "esquema de priorización". Este sistema otorga preferencia a:

 

Menores de edad.

 

Personas con problemas de salud o condiciones de vulnerabilidad.

 

Desde la Cancillería se recomendó a quienes ya se encuentran en Dubái permanecer en dicha ciudad, dado que es el punto donde se están concentrando las negociaciones con las aerolíneas que mantienen rutas activas hacia el continente americano. Paralelamente, las embajadas en la región actualizan minuto a minuto la información sobre rutas terrestres seguras hacia países con vuelos regulares vigentes.



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: detuvieron a un hombre tras robar en un local y ser perseguido por el dueño
2
 Tres gitanas la engañaron y le quitaron 14 millones: la peluquera que tomó ácido muriático para su triste final
3
 Jorge Morales (Prospiti) QEPD
4
 Perpetua confirmada por el brutal asesinato de un policía en Cushamen
5
 "A los populistas que piensan que las obras las debe pagar el Estado, les aclaro que el Estado somos todos"
1
 La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral: denuncia inconstitucionalidad
2
 90 días de lucha: la labor de "La Talento" en Cholila se ve respaldada por la nieve
3
 Regresan los argentinos varados en Dubái: vuelos confirmados para domingo y lunes
4
 El Esquel Rugby Club viaja a El Bolsón con delegación completa de Juveniles y Primera
5
 Máxima tensión en Medio Oriente: Trump exige la "rendición incondicional" de Irán
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -