Regresan los argentinos varados en Dubái: vuelos confirmados para domingo y lunes

La incertidumbre para decenas de argentinos varados en Medio Oriente comienza a despejarse. Tras intensas gestiones diplomáticas, el Gobierno nacional confirmó que este domingo y lunes partirán desde Dubái los primeros dos vuelos de repatriación. La medida busca dar respuesta a una crisis logística generada por el conflicto bélico que mantiene el espacio aéreo regional operando de manera errática.

Cronograma y logística del regreso

Los vuelos, operados por Emirates Airlines, realizarán el trayecto Dubái - Buenos Aires con una escala técnica en Río de Janeiro, Brasil. Según informaron fuentes oficiales, este operativo es el resultado de una coordinación directa entre el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, y las autoridades de la compañía aérea.

Un escenario de alta complejidad

A seis días del inicio de la escalada que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, el registro de argentinos que solicitan ayuda para salir de la zona de conflicto no para de crecer:

Asistencia solicitada: Más de 630 personas se contactaron con las sedes consulares.

Origen de los varados: Si bien los vuelos parten de Dubái, la mayoría de los pasajeros son personas que quedaron bloqueadas originalmente en Israel y Qatar.

Estado del espacio aéreo: El canciller Pablo Quirno advirtió que la apertura de rutas es esporádica. "El lunes estuvo cerrado el 99% de los vuelos; el martes el 98% y recién el miércoles se logró abrir un 68%", detalló.

Criterios de prioridad y recomendaciones

Debido a que solo en Dubái hay cerca de 1.500 personas varadas de distintas nacionalidades, los cupos para los argentinos se asignarán bajo un "esquema de priorización". Este sistema otorga preferencia a:

Menores de edad.

Personas con problemas de salud o condiciones de vulnerabilidad.

Desde la Cancillería se recomendó a quienes ya se encuentran en Dubái permanecer en dicha ciudad, dado que es el punto donde se están concentrando las negociaciones con las aerolíneas que mantienen rutas activas hacia el continente americano. Paralelamente, las embajadas en la región actualizan minuto a minuto la información sobre rutas terrestres seguras hacia países con vuelos regulares vigentes.







M.G