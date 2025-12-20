Esquel: Robaban en un hotel y fueron descubiertos

La policía del Chubut desde la unidad regional Esquel informó lo ocurrido hoy sábado a las 7:50 de la mañana.



El Centro de Monitoreo informa que testigo observa a dos masculinos, uno de ellos ingresa a estacionamiento del Hotel Tehuelche y le sustrae su bicicleta, color violeta, marca Oxford rodado 26.

Al salir a intentar pararlo, el sujeto se da a la fuga en la bicicleta por 9 de Julio, donde en la esquina se encontraba segundo masculino (haciendo de campana).

Los dos sujetos se dan a la fuga doblando por calle Mitre dirección Este.

Personal policial de Comisaria Primera junto personal de Mini Comando URE comienza rastrillaje por el lugar, localizando a los masculinos con la bicicleta en Av. Ameghino entre Mitre y Pto. Moreno (04 cuadras del lugar del hecho), ambos al observar móvil policial intentan darse a la fuga.

Siendo alcanzados por uniformados, en ese momento G.S.M (25 años) se torna violento siendo reducido y esposado. Ambos sujetos son trasladados a dependencia policial donde permanecerán alojados hasta audiencia de control de detención.

