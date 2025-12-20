14°
Esquel: Robaban en un hotel y fueron descubiertos

Ocurrió esta mañana en el Hotel Tehuelche. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La policía del Chubut desde la unidad regional Esquel informó lo ocurrido hoy sábado a las 7:50 de la mañana.

El Centro de Monitoreo informa que testigo observa a dos masculinos, uno de ellos ingresa a estacionamiento del Hotel Tehuelche y le sustrae su bicicleta, color violeta, marca Oxford rodado 26.

 

Al salir a intentar pararlo, el sujeto se da a la fuga en la bicicleta por 9 de Julio, donde en la esquina se encontraba segundo masculino (haciendo de campana).

 

Los dos sujetos se dan a la fuga doblando por calle Mitre dirección Este.

 

Personal policial de Comisaria Primera junto personal de Mini Comando URE comienza rastrillaje por el lugar, localizando a los masculinos con la bicicleta en Av. Ameghino entre Mitre y Pto. Moreno (04 cuadras del lugar del hecho), ambos al observar móvil policial intentan darse a la fuga.

 

Siendo alcanzados por uniformados, en ese momento G.S.M (25 años) se torna violento siendo reducido y esposado. Ambos sujetos son trasladados a dependencia policial donde permanecerán alojados hasta audiencia de control de detención.

 

SL

 

