Sabado 20 de Diciembre de 2025
La policía del Chubut tiene nuevos egresados del Servicio Penitenciario Bonaerense

El Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001culminó el dictado de la “Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social”.
La Policía del Chubut tiene nuevos egresados del Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001 del Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes han culminado con éxito la “Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social”.

 

En este marco, destacaron el compromiso y la dedicación de los nuevos oficiales, pertenecientes al Área Penitenciaria de la institución, por su logro profesional: Daiana Nerea Cayupil, Imanol Alejandro Aaron Silva, Mario Fabián Borojevic Felis y Leandro Gabriel Cayu.

 

Esta iniciativa surgió en el año 2024, mediante un programa de becas destinado a seis agentes de la promoción penitenciaria de Chubut, finalizando con el exigente estudio académico cuatro de ellos. El objetivo central fue profesionalizar nuestro personal en el Servicio Penitenciario Bonaerense, respondiendo a la creciente necesidad de contar con personal especializado en la gestión de contextos de encierro.

 

Contar con oficiales con una formación específica no es solo un logro académico, sino una mejora estratégica para la seguridad pública y el sistema de justicia. Con estas nuevas graduaciones, la Policía del Chubut reafirma su compromiso con la formación continua de su personal, para el beneficio de toda la comunidad, con la incorporación de estos nuevos cuadros técnicos.

 

SL

 

